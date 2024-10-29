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「星星知我心」最紅童星負債百萬轉行出狀況 乾媽保飯碗

記者趙大智／即時報導
小彬彬轉行當攝影師。圖／小彬彬提供
小彬彬轉行當攝影師。圖／小彬彬提供

44歲小彬彬（溫兆宇）前半生做過童星、羊肉爐老闆、日料餐館店長、影視公司CEO，在一切歸零還負債百萬下，彬媽拎著他找上乾媽郭美珠，加入民視「台灣傳奇」擔任攝影師。因為專業不足，小彬彬被罵得狗血淋頭，還差點被民視開除，多虧乾媽力保才保住飯碗。

小彬彬乍聽彬媽說郭美珠是乾媽時，還「蛤」一聲。原來他小時候曾到台中聯美歌廳跟豬哥亮等巨星做秀，當時在後台認的乾媽。彬媽1年多前帶著小彬彬登門：「這是妳的乾兒子，拜託扶持一下！」念舊的郭美珠就讓他與團隊進駐她製作的「台灣傳奇」劇組。

小彬彬其實幾年前就開了攝影製作公司接案，並非零經驗，但進了民視後他不停踢到各種鐵板：「沒想到電視台要求規格這麼高！」監製會罵：「你這畫面能看嗎？有轉檔嗎？A、B機拍出來有色差，連光圈都不一樣！」他形容自己像馬蜂窩那般千瘡百孔，被長官嫌不專業之外，還遭警告：「以後沒調好不要給我交帶子！」曾經為此拉著全公司加班調色，眼睛都快脫窗。

收音更可怕，小彬彬碰過在瀑布旁邊拍，水聲大到演員聲音收不到，只能拜託演員上九人巴重新講一次。這中間「磨合期」長達半年還搞不定，民視抓錯，郭美珠保完他，回來就開罵：「你不能一直犯錯，我很難跟上面交待。」他後來只好砸50萬買新機器，「我本來沒那麼多錢，是跟乾媽借的，每次發薪水再分期付款還她」。

現在小彬彬很樂觀，要不是乾媽，他也進不了電視台工作，累積經驗後，日後去任何電視台就能很快上手。拍攝期間，郭美珠一直叫他重操舊業去客串演出，他以自己胖到85公斤拒絕，結果郭美珠說「那演劊子手嘛，你肚子那麼大很適合」，讓他哭笑不得。

雖說算是有了正職，但小彬彬仍未放棄直播事業，最近跟一位名叫「蔡幸娟」的命理老師合作，他覺得最大的巧合是當初「星星知我心」主題曲就是蔡幸娟唱的。3婚失敗的他曾被兒子小小彬嗆：「不要一起換老婆！」目前稱沒有女友，想認真工作。小小彬現在離家就讀淡大法文系，迷你彬住家裡，但半工半讀賺生活費，至於跟另一位前妻生的小兒子，則持續失聯中。

小彬彬和攝影工作團隊。圖／小彬彬提供
小彬彬和攝影工作團隊。圖／小彬彬提供

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