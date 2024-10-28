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社恐好了？ 梁朝偉現身東京影展…露出可愛小表情 還為影迷簽名

娛樂新聞組／即時報導
梁朝偉的笑容獲粉絲大力稱讚。(取材自微博)
梁朝偉的笑容獲粉絲大力稱讚。(取材自微博)

第37屆東京國際影展（Tokyo International Film Festival）日前開幕，一票亞洲及華語影壇製作人、演員共襄盛舉，其中，擔任競賽單元評審主席的港星梁朝偉，是場上一大亮點。當天，梁朝偉罕見沒有「社恐」上身，不但露出微笑小表情，還親切為在場粉絲簽名，讓不少人大呼意外。

開幕當天，身為評審團主席的梁朝偉率領香港殿堂級導演杜琪峯、日本電影「告白」女演員橋本愛、法國女星齊雅拉馬斯楚安尼（Chiara Mastroianni）、匈牙利導演與編劇伊爾蒂寇恩伊達（Ildiko Enyedi ）等評審一同亮相，吸引不少目光。

梁朝偉在受訪時表示，「其實這是我第二次來東京影展做評審，有機會看很多電影，希望有很多精采的作品」，他還分享了對東京這個城市的喜愛，「東京每個地方我都很喜歡，因為是大城市，有很多博物館，而我非常喜歡博物館」。

梁朝偉進入紅毯區域時，一旁擠滿他的粉絲，見到偶像現身，立刻大喊他的名字，梁朝偉聽見後露出會心一笑，讓不少粉絲直呼，「這小表情太可愛了」、「好治癒的笑容」、「太平易敬人了」。

面對粉絲索討簽名，梁朝偉也罕見的 一一回應，當場簽起名來。有網友好奇，「梁朝偉社恐好了嗎？」、「突然不害怕陌生人群了」。

眾所周知，梁朝偉在影壇上光芒四射，私生活卻非常低調，甚少活躍於社交媒體，他曾透露自己患有「社交恐懼症」，面對初次見面的人會不知所措，但他後來悟出「微笑、揮手和比心」3招克服社恐。

身為評審團主席的梁朝偉(中)率領眾評審一同亮相。(歐新社)
身為評審團主席的梁朝偉(中)率領眾評審一同亮相。(歐新社)

梁朝偉 博物館 香港

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