李宗盛拋停工震撼彈 笑認「靠女人的歌吃飯」

李宗盛暢談和女藝人合作獲得不同的創作啟發。圖／相信音樂提供

李宗盛今年4月重啟「有歌之年」巡演，上周移師中國西安登場，金曲連發之外，更暢談和女藝人合作獲得不同的創作啟發，但他也拋出暫時停工的震撼彈，透露：「西安結束後暫時休個小假，非常感謝一路以來各單位協助。」

他以首張個人專輯「開場白」等歌曲揭開創作歷程，表示寫歌回報就是歌曲跟大家的人生相互契合，不管是生命歷程、愛情裡的愁腸百轉，都有他的存在，他感激地說「我所得到的愛和支持已超過我應得的」。

接下來他演唱「飛」、「七點鐘」、「最愛」3首通過滾石新手考驗之歌，就此塑造出自成一派的李氏風格，他開玩笑說：「暗暗預告我接下來要靠女人的歌吃飯。」

李宗盛重新詮釋包括陳淑樺「夢醒時分」、金智娟「飄洋過海來看你」、辛曉琪「領悟」、莫文蔚「陰天」等等，歌迷情緒隨著一首首金曲升至最高點，他透露：「我碰到莫文蔚寫歌的文字風格稍微變了，莫文蔚給我城市感加上她是演員，所以她不會很進去那首歌，把歌唱死，像是旁觀者跟觀眾講戲的感覺，跟這些人合作很有意思。」

李宗盛還說，有次開車時聽到廣播，就很喜歡辛曉琪的聲音，於是致電對方唱片公司，進而促成了「領悟」的合作。