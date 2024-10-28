第61屆金馬獎評審團公布 香港名導譚家明任主席

第61屆金馬獎評審團主席是香港導演譚家明。圖／金馬執委會提供

金馬執委會今天公布第61屆金馬獎評審團主席由香港 導演譚家明擔任，他認為金馬獎一直以來對表揚優秀的華語電影不遺餘力，對電影藝術創作的重要性與電影工作者的鼓勵，成績有目共睹，「寄望本屆入圍 的電影能讓我大開眼界，並期待與各位評審的會面與交流。」

譚家明導演是香港新浪潮健將之一，除了編導之外，也涉足剪輯、美術設計。他執導的「名劍」、「愛殺」、「烈火青春」公認為新浪潮代表作。他曾以「愛殺」入圍金馬獎最佳導演，並以「阿飛正傳」、「東邪西毒」兩度獲得金馬獎最佳剪輯。2006年執導「父子」，獲金馬獎最佳劇情片等三項大獎，亦獲香港電影金像獎最佳電影、導演、編劇肯定。近作為入選坎城影展的「七人樂隊」之「別夜」。

影片來源：YouTube@PIN Prestige Malaysia

本屆金馬獎報名數量創下新高，初審評審分為劇情長片、劇情短片、紀錄片、動畫片四組分別進行，劇情長片類評審包括卓男、郭敏容、張煒珍、湯昇榮、靳家驊、劉國瑞；劇情短片評審為卓亦謙（香港編導，金馬獎最佳新導演）、林孝謙、姚淳耀、殷振豪、張士達、張亨如、詹傑、鄺珮詩、蘇珮儀。

紀錄片類評審有王君琦、李立劭、賀照緹、潘達培和蔡崇隆，動畫類評審有紀柏舟、唐治中（停格動畫創作與後期總監，金馬獎最佳動畫短片）、張小踏（香港動畫導演，金馬獎最佳動畫短片入圍）。

負責從複選影片中選出入圍名單的11位評審包含金馬影后謝盈萱、名導九把刀、名導林君陽、袁建滔（香港動畫編導，金馬獎最佳動畫片）、連奕琦（編導，金鐘獎戲劇節目導演獎入圍）、陳大璞（導演、攝影，台北電影獎最佳攝影）、黃美清（美術指導，金馬獎最佳美術設計）、黃衍仁（音樂人、演員，金馬獎最佳原創電影音樂）、蘇文泰（剪輯，金馬獎最佳剪輯入圍），以及從初選階段就加入的賀照緹、張煒珍。