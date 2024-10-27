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金雞獎入圍名單出爐… 賈玲「熱辣滾燙」0提名 網友「這麼說」

娛樂新聞組 / 即時報導
趙麗穎摘下百花獎後，再挑戰金雞獎。(取材自微博)
趙麗穎摘下百花獎後，再挑戰金雞獎。(取材自微博)

第37屆中國電影金雞獎評審團日前公布入圍名單，彭昱暢、李庚希主演的「我們一起搖太陽」獲最佳長片、最佳導演、最佳男女主角等8項提名，可謂大贏家。而為「熱辣滾燙」減重50公斤的賈玲，雖然票房、口碑雙收，卻意外落馬，「賈玲0提」也衝上熱搜第一。

入圍名單中，最佳劇情片包括「三大隊」、「年會不能停」、「志願軍：雄兵出擊」、「我們一起搖太陽」、「熱烈」、「第二十條」；最佳男主角提名有王一博、沈騰、林保怡、金巴、彭昱暢、雷佳音；最佳女主角則包括馬麗、加華草、李庚希、張子楓、周美君、葛兆美入圍，競爭相當激烈。

除了「我們一起搖太陽」獲8項提名，「志願軍：雄兵出擊」表現也不俗，獲得最佳長片、最佳導演、最佳攝影、最佳錄音等7項提名。

本次提名，賈玲是公認的最大遺珠，她為了演出「熱辣滾燙」中的勵志拳擊手角色，減重50公斤，敬業精神、感人演技獲得不少觀眾肯定，卻意外「0提名」。有網友表示「太可惜了」、「心疼賈玲」，但也有人認為，「翻拍電影不會被提名」、「票房不能代表品質」、「劇情毫無新意」。

另外一位受到關注的則是以「第二十條」郝秀萍一角提名「最佳女配角」的趙麗穎。據悉，不久前才以同一部電影獲得大眾電影百花獎最佳女配角的她，是第一次獲得金雞獎提名。有網友大讚趙麗穎，「憑實力說話」、「一直飛升，不斷飛升」。

而以「熱烈」陳爍一角提名最佳男主角的王一博，是繼去年提名最佳男配角後再度獲得金雞獎提名。

賈玲為「熱辣滾燙」減重50公斤，敬業精神獲肯定。(取材自微博)
賈玲為「熱辣滾燙」減重50公斤，敬業精神獲肯定。(取材自微博)

入圍 減重 趙麗穎

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