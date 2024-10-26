田馥甄台東暴雨開唱二度險滑倒 Selina備萌兒雨衣安慰

雖遇暴雨，田馥甄認為這是大自然給的禮物。圖／台灣好基金會提供

池上秋收稻穗藝術節在一片青黃相接的滾滾稻浪中熱鬧展開，受颱風影響，首日狂風飛捲，隔天暴雨 傾瀉，舞台上的田馥甄和許富凱心情沒跟著潮濕，大自然瞬息萬變、他們隨遇而安，她唱著「烏托邦」笑說這是屬於雨天的你和我；他雨衣一穿抓緊雨棚支架，盼別讓風吹跑。

開場由海子樂團帶來「Aka Tawalen」、「海子」，隨後許富凱整著傘現身，一連帶來「祝福」、「南風」、「繁華攏是夢」等，全場2500位歌迷熱情跟唱，他表示：「隨遇而安，大自然用最熱情的方式迎接我！」

田馥甄壓軸登場，一身水墨綠的長裙猶如山間精靈，出場時自帶仙氣，然而一出場就因天雨路滑拐到，走了5步後又險些滑倒，她自己都忍不住大笑，對台下開心打招呼：「你們好嗎？看到你們我就很好，我知道要來池上演出就抱著很期待的心情，因為我很喜歡大自然，看起來，大自然也滿喜歡我的喔！」

隨後帶來「現在是什麼時辰了」，但念口白時忘詞，再次忍不住笑了出來，再唱「花花世界」

、「懸日」等曲。因潭美颱風逼近台灣，田馥甄坦言很擔心演出取消，因她先前高雄演唱會就為了地震 和生病取消，直呼是「近期最大的陰影」。