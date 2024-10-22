劉德華、莫文蔚大吵 莫文蔚演到情緒崩潰 華仔趕緊抱抱

「焚城」莫文蔚(左)和劉德華意見不合、針鋒相對。(圖／華映娛樂提供)

天王巨星劉德華 聯手歌壇天后莫文蔚、實力派演員白宇、鄭則仕、王菀之、王丹妮、林保怡、鄭則仕及區嘉雯等眾多演員演出的新片「焚城」備受矚目。電影中劉德華（華仔）與莫文蔚堅持不同立場，不時針鋒相對，而一場面對災難的絕望消息，莫文蔚演到情緒崩潰，難以平復心情，劉德華送上愛的抱抱，平撫她的心情，更讚美說：「這是影后級的演出啊！」

「焚城」更是香港 罕見的災難大片，不但動作難度更高，輻射外洩引發的浩劫場面極為浩大，也是集合香港台前幕後黃金組合打造的超級強片。前導預告可以見到更為驚人的災難場面，更可以見到莫文蔚飾演的代理特首與華仔飾演的環保專家范偉立就撤離計劃展開激烈爭執，雙方各有立場，你來我往、戲劇張力十足。

當面對政府內部官員無動於衷，華仔激動斥責：「你們坐在冷氣房，究竟知不知下面有多危險？」也道出衝往第一線的消防人員的辛苦與無奈。

影片來源：YouTube@華映娛樂

劉德華在莫文蔚自從「童夢奇緣」後，相隔19年後再度合作，二人之前扮演母子，但這回兩人成為在會議上意見相左的官員，代理特首莫文蔚為了降低民眾恐慌，堅持封鎖災難訊息，引來劉德華嚴厲質疑及批評，兩人上演多場唇槍舌戰的對手戲，演來依然默契十足，演技火花四射。

而一場眾人必需面對絕望狀況的重頭戲，場面讓人動容，莫文蔚演到情緒崩潰，拍完後久久難以平復自己的心情，華仔連忙送上愛的抱抱安慰她，更讚美她這次的演出充滿層次，演技出色，「這是影后級的演出！」

莫文蔚表示 「焚城」拍攝多場情緒激動場面，過足戲癮，「這次是按故事時間順拍，一開機就要全心投入，要一氣呵成，每一場都像是要一口氣拍完一整部作品般的努力。」

「焚城」莫文蔚(左)和林保怡同台飆戲。(圖／華映娛樂提供)

而今年以「從今以後」入圍 金馬最佳女主角的區嘉雯也在片中扮演應變小組中的一員，詮飾出面對危難時的內心掙扎，而去年以「白日之下」入圍金馬最佳男配角的林保怡則是扮演消防局長，眼見兄弟夥伴們前往重災區第一線，命在旦夕，直呼難演：「每場戲都要投入很高的心力詮釋，要去想像投入災難場景，演出面對未知情況的恐懼及壓力，只要導演一喊OK，大家都要拿衛生紙擦眼淚，甚至擦鼻涕，很吃力啊！」

老戲骨鄭則仕大讚所有應變小組的成員，「每一個人的演技都很好，很到位，讓現場更充滿真實感。」