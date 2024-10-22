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GENBLUE光榮返台 被爆甄面目「害蟲擔當」

記者林士傑／即時報導
「GENBLUE幻藍小熊」的韓文單曲「COCOCO」相當洗腦。記者吳致碩／攝影
「GENBLUE幻藍小熊」的韓文單曲「COCOCO」相當洗腦。記者吳致碩／攝影

作為首組在韓出道的女團，GENBLUE幻藍小熊上遍韓國各大打歌舞台，日前光榮返台，揭露幕後甘苦談。6位團員在韓合宿且自行下廚，靠健康餐管控體態以及膚質，一成不變的飲食讓采甄難以適應，接著又被團員爆料生活習慣很差，彼此互虧毫無包袱。

她們首支韓文單曲「COCOCO」相當洗腦，隊長XXIN跟許媛媛更成為實境秀「背包朋友」班底，卻不見團內綜藝擔當采甄，她坦言獲知消息有點小吃醋，「感覺有部分是我沒有很勇敢講韓文，所以可能需要加強」。她立下目標後埋頭苦讀，如今已能說得一口流利韓語，讓韓籍團員AYEON大讚發音標準、句子完整。

影片來源：YouTube@GENBLUE

采甄興高采烈透露日前代表GENBLUE上電台中秋特輯，韓文日常溝通已沒問題，而她跟「最美國中生」NICO常被選為打歌舞台的結尾妖精，兩人表示是由節目團隊指定，「結尾不單單只是簡單的2、3秒，必須努力想出讓人驚喜的動作」。

她們幕前無比亮麗，采甄卻被室友NICO、XXIN起底「甄面目」，像是喜歡賴床、食物亂放，甚至將她社群取名「福小螺」，認為她是打亂團內生態的福壽螺，采甄自嘲：「我是害蟲擔當！但是房間很乾淨，只會弄亂公共區域。」也提到韓國宿舍常出現很多小蟲，團員從一開始的尖叫到現在見怪不怪，算是另類成長。

GENBLUE已飛回韓國準備新歌，相約粉絲明年1月18日相見，將在台大體育館舉辦首場FAN CONCERT，門票26日中午12點在KKTIX售票啟售。

女團「GENBLUE幻藍小熊」Nico(左起)、許媛媛、毓、XXIN、采甄、AY...
女團「GENBLUE幻藍小熊」Nico(左起)、許媛媛、毓、XXIN、采甄、AYEON在韓正式出道。記者吳致碩／攝影
「GENBLUE幻藍小熊」隊長XXIN。記者吳致碩／攝影
「GENBLUE幻藍小熊」隊長XXIN。記者吳致碩／攝影
「GENBLUE幻藍小熊」團員Nico。記者吳致碩／攝影
「GENBLUE幻藍小熊」團員Nico。記者吳致碩／攝影
「GENBLUE幻藍小熊」團員毓。記者吳致碩／攝影
「GENBLUE幻藍小熊」團員毓。記者吳致碩／攝影
「GENBLUE幻藍小熊」團員AYEON。記者吳致碩／攝影
「GENBLUE幻藍小熊」團員AYEON。記者吳致碩／攝影
「GENBLUE幻藍小熊」團員許媛媛。記者吳致碩／攝影
「GENBLUE幻藍小熊」團員許媛媛。記者吳致碩／攝影
Nico(左起)、許媛媛、毓、XXIN、采甄、AYEON合組的「GENBLUE幻...
Nico(左起)、許媛媛、毓、XXIN、采甄、AYEON合組的「GENBLUE幻藍小熊」光榮返台。記者吳致碩／攝影
「GENBLUE幻藍小熊」團員采甄。記者吳致碩／攝影
「GENBLUE幻藍小熊」團員采甄。記者吳致碩／攝影

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