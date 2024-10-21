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網紅辛巴喊話葉珂「滾出網路圈」 連黃曉明也被點名…網質疑蹭熱度

娛樂新聞組／即時報導
葉珂遭到網紅辛巴砲轟「滾出網路圈」。(取材自微博)
葉珂遭到網紅辛巴砲轟「滾出網路圈」。(取材自微博)

大陸男星黃曉明自從認愛網紅女友葉珂後，相關話題不斷，尤其是葉珂日前評價歌手伍佰的「猥瑣」，引起網友撻伐，至今熱度不減。連網紅辛巴也跳出來，在直播時突然怒罵葉珂，要她「滾出網路」，還提到她父母的學歷、工作都是假的，連黃曉明也尷尬被點名。

有著「快手一哥」封號的辛巴，是直播帶貨名人，他日前在直播間公然砲轟葉珂，他說，「葉珂我問妳，妳有什麼資格評價伍佰，妳給我滾出網路圈行嗎？不要再出現了」，還怒斥葉珂把自己包裝成名媛，故意說什麼八國語言，這些所有東西都是假的。

辛巴並指出，葉珂爸爸媽媽的學歷和工作都是假的。據悉，葉珂直播時曾說過爸爸是編導專業，媽媽是南昌大學英語專業的，但有網友查到編導專業是1998年才開設。最後，連黃曉明也被尷尬喊話，「這是什麼女人？你是在給中國這一代人樹立找什麼樣的老婆？」

針對辛巴的犀利批評，有網友大讚「說出了所有人心聲」，但也有不少人質疑辛巴為了雙十一「蹭流量」，有網友直言，「辛巴翻車的次數可不比葉珂少」，還有人說，「敢直接對線黃曉明，不怕得罪他嗎」。

黃曉明

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