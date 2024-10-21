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白鹿「曾同居張凌赫」上熱搜… 她發出「單身聲明」 他卻成箭靶

娛樂新聞組／即時報導
張凌赫被網友酸，同樣是緋聞主角卻不出面澄清。(取材自微博)
張凌赫被網友酸，同樣是緋聞主角卻不出面澄清。(取材自微博)

大陸女星白鹿2022年與張凌赫合作古裝劇「寧安如夢」，爆出熱戀傳聞，之後傳出分手。近日，知名狗仔劉大錘開直播爆料「白鹿曾跟張凌赫同居」，雖是過去式，仍火速登上熱搜。對此，白鹿工作室發出「單身聲明」，但沒想到此舉竟意外讓張凌赫成箭靶，不少網友指謫同樣是緋聞主角的他卻沉默不語，「十分沒擔當」。

事件起因源自白鹿、張凌赫合作「寧安如夢」期間，頻繁被爆出戀愛消息，雖然之後又傳出分手消息，但關於兩人的戀愛花邊始終沒有斷過，甚至傳出假分手轉談地下情。近日，劉大錘日直播重提白鹿與張凌赫的戀情，他直言兩人曾經同居，在橫店拍戲時，助理把白鹿送到張淩赫那棟樓就離開了，第二天早上白鹿父親又去樓下接她。雖是過去式，「劉大錘曝白鹿張凌赫曾同居」話題仍引發熱議。

相對先前的沉默，白鹿工作室罕見硬起來發布「單身聲明」，「一直以來，白鹿女士都在自己喜歡的事業上努力，以為做好演員的本職工作就好。奈何個人生活一而再再而三地被無端揣測及惡意辱罵。現正式聲明，白鹿女士單身。希望相關內容不要再被有目的地反覆拉出來熱搜，占用公眾資源。」

對此，網友紛紛表示，「這次工作室好給力」、「白鹿真的是被黑得太慘了」、「人的忍耐是有限度的，支持白鹿運用法律武器維護自己」。

不過，白鹿的「單身聲明」竟意外引火到張凌赫身上，有網友表示，「同樣是緋聞主角，張凌赫應該也要同步發單身聲明」，還有人認為「張凌赫長期蹭白鹿熱度的嫌疑很大」，甚至有人酸他沒擔當，一度引發熱議。

白鹿工作室霸氣發出「單身聲明」。(取材自微博)
白鹿工作室霸氣發出「單身聲明」。(取材自微博)

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