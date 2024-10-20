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穩聊「W hotel小開」半年？啦啦隊女神竟被要求脫衣視訊

記者李姿瑩
電豹女們聯手反詐騙。圖／想想時間有限公司提供
電豹女們聯手反詐騙。圖／想想時間有限公司提供

台啤永豐雲豹專屬啦啦隊浪LIVE「電豹女」日前受邀出席公益活動，與刑事局、國際扶輪社攜手反毒、反詐騙。她們憑藉著超高人氣被相中擔任宣導活動大使，以應援熱舞吸引全場民眾目光，讓大家駐足聆聽反毒和反詐最新資訊。

現在詐騙手法五花八門，草莓從活動中學到網路交友暗藏陷阱，因為多位電豹女都遇過交友詐騙甚至感情詐騙，都是利用她們年少無知時企圖行騙。

小馨曾跟一名自稱「W hotel小開」的人穩定聊天近半年，因為對方搬出和小馨的共同朋友，以及說出小馨摯友的私事，讓當時年僅18歲的小馨信以為真。只是對方始終用小號聊天，還多次要求見面、搬去他的信義區豪宅，同時禁止小馨截圖雙方對話。小馨越聊越覺得不對勁，最後對方竟提出脫衣視訊的離譜要求，小馨這才認清對方是騙子。

而草莓的爸爸正好曾任警察，她從小警覺性就相當高，也嚮往穿上警察制服變身「最美警花」，Nia、雪寶和安汝甚至都夢想過要報考警察。不過笑笑和草莓很早就知道警察不好當，草莓看著刑警爸爸每天作息日夜顛倒，工作危險又沒時間陪伴家人，身為女兒的她總是充滿擔心。

如今能夠以電豹女的影響力，協助宣導反毒反詐騙，她們同樣感到與有榮焉。接下來電豹女們要忙著準備 11/1 的大型粉絲見面會，預計18位以上的成員會出席，邀請粉絲們一起到場同樂。

小馨外型甜美。圖／摘自IG
小馨外型甜美。圖／摘自IG

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