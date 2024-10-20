親眼看到「台版孔劉」本尊 韓國人真實反應曝光

韓國新住民Jina分享喝酒文化。圖／八大提供

梁赫群日前參加八大綜合台「WTO 姐妹會」，與新住民分享各地文化禁忌，主持人郭彥均好奇新住民看到自稱「台版孔劉」梁赫群的反應，來自韓國Jina直言：「有可能會生氣 ! 」梁赫群聽了覺得好奇：「有什麼好氣？」他要Jina上網搜尋一下，「妳現在搜尋孔劉，出來的大部分都是我的照片，因為我已經洗版了」。

這集節目邀請新住民分享各國的禁忌，其中韓國的喝酒文化令眾人備感壓力，來自日本 的西田惠里奈透露，一次與韓國朋友喝啤酒時，順手將服務生送上的啤酒遞給對方，最後對方因為手中那杯啤酒的泡泡比較多而生氣，讓她相當錯愕。

來自韓國的Jina完全懂對方為何生氣，還補充說明：「如果兩杯泡泡落差在0.3公分內可以接受，超過就不行，會生氣！」

另外，新住民們各自分享對台灣文化不解的地方，來自香港 的Jenny表示：「香港的中文全名可以說是不能告訴別人的秘密，連名帶姓的叫，不是認識很久的老同學，就是非常要好的朋友，因此我剛來台灣的時候，看到公司通訊錄有我的全名讓我覺得好赤裸。」