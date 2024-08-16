我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太瘋狂…竟對自家乒乓球冠軍比中指 女粉絲返中被抓

紐約市長2021年競選涉貪腐醜聞 收大陪審團傳票

21歲兒可望成金鐘黑馬 謝祖武：不看好、不期待

記者陳慧貞／即時報導
謝祖武(左)和兒子謝展榮日前出席活動。圖／摘自臉書
謝祖武(左)和兒子謝展榮日前出席活動。圖／摘自臉書

謝祖武出席創世基金會「撐舟勇士」公益活動，他演技精湛，代表作「麻辣鮮師」、「台灣靈異事件」等至今令人印象深刻，而現在21歲兒子謝展榮承衣缽踏入演藝圈，在影集「有生之年」中表現亮眼，甚至被外界視為可望入圍本屆金鐘新人獎的黑馬，對此，謝祖武直言：「我沒有看好，也不太期待」認為兒子入圍與否是別人的想法，自己把戲演好才重要。

在表演領域中，謝祖武看兒子的表現，標準相當嚴苛，謝展榮在「有生之年」中以第三代視角窺探「高家」成員間的互動，演技令人驚豔，但謝祖武看播出後，對兒子的評價卻毫不留情，直呼：「他的表演在所有演員中，排名倒數第一名，畢竟前面有這麼多前輩。」

對於謝展榮入圍呼聲高，謝祖武也不看好，當年在馬尼拉「亞洲電視大獎」奪下視帝時，也沒想過自己會得獎，還是接到電視台通知參加典禮才知道，認為凡事莫過度期待，對於兒子是否入圍，他還在群組發文要大家不要太期待，「最好都忘記！」也說其實兒子不會跟他討論金鐘相關，父子聊天話題也都在角色的詮釋，說到此，他突然感慨：「我們好慘，父子之間只剩下工作可以聊，他小時候都會跟我去動物園買麥當勞的。」

謝祖武認為兒子已成年，身為父親，只要支持尊重孩子就好，不會過於干涉，若兒子傳緋聞，他笑回：「我等待這一天，如果兒子跟女生步入同一個家門，也不要聯想太多，我完全尊重他，他已經成年，要為自己負責任。」

入圍 勇士 動物園

上一則

與小班、凱西相交30餘年常被欺負 麥特戴蒙自認老了

延伸閱讀

擺脫爛演技罵名 王楚然「柳舟記」拌嘴張晚意

擺脫爛演技罵名 王楚然「柳舟記」拌嘴張晚意
王楚然甩爛演技罵名？ 新劇合作另一男神… 哭戲意外獲好評

王楚然甩爛演技罵名？ 新劇合作另一男神… 哭戲意外獲好評
MTV音樂錄影帶大獎提名公布 泰勒絲入圍10項大贏家

MTV音樂錄影帶大獎提名公布 泰勒絲入圍10項大贏家
租金補助抽籤完成 20萬家庭入圍

租金補助抽籤完成 20萬家庭入圍

熱門新聞

馮紹峰穿著全黑西裝，相當帥氣。(取材自微博)

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

2024-08-12 07:00
李李仁和陶子在新加坡玩得很開心。（取材自Instagram）

李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚

2024-08-14 01:40
賈玲被眼尖網友發現，似乎復胖了一些。(取材自微博)

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

2024-08-15 08:00
周星馳經典喜劇片「食神」將在內地重映。(取材自微博)

時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了

2024-08-12 21:31
曹駿有望參演「唐詭3」。(取材自微博)

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

2024-08-12 08:00
周星馳執導、主演的經典電影「少林足球」未在中國內地上映。(取材自豆瓣電影)

周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房

2024-08-10 21:30

超人氣

更多 >
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福

4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人

神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人
南加爾灣2亞裔長者陳屍旅店 疑殺妻後自殺

南加爾灣2亞裔長者陳屍旅店 疑殺妻後自殺