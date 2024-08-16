與小班、凱西相交30餘年常被欺負 麥特戴蒙自認老了

麥特戴蒙(左)、凱西艾佛列克在「鬧事之徒」化身搶錢大盜。圖／Apple TV+提供

麥特戴蒙、凱西艾佛列克近期帶來動作喜劇「鬧事之徒」，並接受本報專訪，2人在片中飾演一對個性古怪卻身懷絕技的竊盜搭檔，某次意外招惹腐敗市長、黑幫殺手，上演一連串緊張刺激又幽默的追逐冒險，麥特相隔多年重現「神鬼認證」系列的帥氣飆車，讓凱西艾佛列克也忍不住讚賞「不愧是傑森包恩啊」。

麥特、凱西與這次擔任監製的班艾佛列克 相識多年，3人是相識超過30年的好友，一起從波士頓 出發至五光十色的好萊塢，麥特更笑說「我與小班當時大概20出頭，凱西只有18歲，我們只想完成電影夢，但苦無機會」，麥特提到當時除了寫劇本之外，幾位好友無聊到只能下棋，還加碼爆料自己會被另2人欺負，「凱西會偷我衣服」，讓凱西只能苦笑回「哪有這種事啊」，小班這次僅是幕後工作人員並未演出，2人也不忘虧他，「因為他比較紅，就連媒體狗仔都只會拍他」。

雖然2人合作多次，但上次合作「奧本海默 」、「星際效應」都沒對到戲，不過彼此依舊默契十足，由於麥特負責的動作戲較多，讓凱西也虧說這部電影的賣點就是要看麥特戴蒙的好身手，畢竟他主演過「神鬼認證」系列，不過麥特則自謙已經老了，「22年前第一次拍『神鬼認證』的時候可以跳來跳去打鬥，重來個上百次都OK，但現在連拍一次逃亡戲都很累，有時甚至超喘」。

不過拍片過程非常愉悅，畢竟是回歸家鄉波士頓拍攝，格外充滿親切感，「導演道格李曼還會幫我們安排家庭日，我們會各自帶自己的家人來玩，現場氣氛非常溫馨」，麥特在片中飾演與兒子關係疏離的前軍人，但這次拍片時，常邀請4個女兒來片場玩，「我們感情非常好，很開心能讓女兒們看到這麼棒的工作環境」。