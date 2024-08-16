韓流帝王SJ重返台灣 利特竟怨台粉「你們變了」

SJ亞巡終於唱進台灣。圖／摘自IG

南韓 天團SUPER JUNIOR 16日站上台北小巨蛋，帶著2024全新巡演「SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime」與台灣粉絲們見面。這是他們第8度攻蛋，門票依舊供不應求，加場後連唱3天，共2萬5500名幸運兒搶到與歐巴見面的門票。

身為出道19年的韓流帝王，SJ從開場影片就不同凡響，請到南韓王牌MC姜鎬童錄製，以橄欖球比賽的形式介紹8名成員出場。在全場8500位粉絲的尖叫聲中，SJ從舞台上帥氣現身，用一連串的經典歌曲讓粉絲一解相思之情。

隊長利特健身有成，刻意穿上短版T恤放送腹肌、人魚線，嘴甜狂喊「I love Taipei」。銀赫祭出招牌台詞，一開口就高喊「老婆」、「你們的老公銀赫」，始源也沒在客氣，直接挑明「我要去我最喜歡的鼎王」。擁有健美身材的他沒讓利特專美於前，留到個別舞台的時候才傲秀壯碩肌肉。

因為對台灣太熟悉，他們一個比一個直接，本來想誇粉絲們「變年輕又變有錢」，東海竟直接用中文說：「期待你們的錢。」利特見狀趕緊補充：「我知道大家錢包變扁，但可以用我們來填滿。」怎知神童完全不給面子，直接吐槽：「抱歉大家說不需要，只要錢。」利特只好癟著嘴抗議：「你們變了。」

其實台灣對SJ的愛有增無減，他們這趟來台巡演，就悄悄搶下2大代言。圭賢應觀光 署邀請，成為南韓市場的台灣旅遊代言人，他直接在演唱會上修改自我介紹，「你們收看的是，不是圭賢，是台灣的宣傳旅遊大使圭賢」。

東海和銀赫組成的子團體D&E，則低調接下超商 代言，已經到中影文化城拍好廣告，日後就會在店頭和電視上曝光，除了唱酬又額外賺進千萬代言費。

而今晚台灣粉絲們也拿出拿手的排字應援，沒多久就被圭賢識破「等等後面還有東西」，直接喊1、2、3讓粉絲們直接把色卡翻面秀出第2款排字。隨後故意讚嘆，如果第一天應援就這麼猛，明後天場次如何是好？銀赫趁機許願「可能等等回飯店台北101會有什麼」，圭賢跟著起鬨，指著粉絲們打趣說：「他們有錢。」