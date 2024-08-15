成龍曬照緬懷大3歲元奎 痛悼：常打架、一起玩

成龍(下)曬出舊照緬懷師兄元奎。圖／摘自微博

70歲成龍日前突然貼出大合照，緬懷眾家師兄弟，更意外提到師兄元奎已經過世，消息傳開讓許多人相當不捨，成龍今日再度發文，回憶當年一起在元家班的日子，「元奎，在元家班裡比我大三歲，按照師兄弟的輩分來講，他是緊挨著我前面的師兄，所以我們當時在學校裡一起玩耍得最多，打架也打得最多」。

不過在長大後，兩人才先後進入電影業擔任武打演員，「我第一部做動作指導的戲，是元奎幫我做副指導，在這段青澀時期彼此互相支持和陪伴，我們就這樣並肩合作了多部電影」。後來元奎成為知名的動作指導、演員、導演，更前進好萊塢 拍攝「X戰警」、「玩命快遞」等電影，成龍則在元家班65周年的聚會中，緬懷逝者部分提到元奎的名字，更想單獨為元奎寫下一段文字，來紀念他們一起渡過的青春歲月，「元奎，一路走好，永遠懷念你」。