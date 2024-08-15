撞臉IVE張員瑛…泰國女團主唱人氣高 擔綱影片打敗好萊塢

泰國超模冠軍BOW(左)撞臉南韓女團IVE張員瑛，圖／合圖摘自網路

電影「哈囉!萌鬼屋」在泰國 總票房賣座1.5億泰銖（約408.5萬美元） ，不僅在泰國榮登首週票房冠軍，更狂勝眾多暑假好萊塢 大片。

本片找來泰國超人氣女星Bow擔綱主演，擁有176公分高挑身材和絕美顏值的她，片中大展超萌的無敵笑容，做鬼臉也可愛爆表，讓導演拍到都忍不住直喊：「可愛到捨不得喊卡！」

「哈囉!萌鬼屋」邀請到Bow飾演受困百年老宅的上吊女鬼「阿儂」，與男主角上演浪漫人鬼戀。擁有鄰家女孩氣質的Bow這次在新片中，除了不計形象化上特殊鬼妝，還特意練習泰國拉琴及傳統舞蹈。然而這些都比不上她甜度爆表的迷人笑容，預告一釋出便全網暈爛。

雖擁有高人氣，私下的Bow個性卻超級親民，在片場經常和劇組打成一片，讓導演孔克里特里維蒙驚呼：「她真的很不像個明星，講話也很無厘頭，怎麼可以這麼可愛！」

此外，還有網友驚覺，身材高挑、臉蛋兼具可愛與性感的Bow撞臉韓國女團IVE的張員瑛。兩人不僅外表神似、都是人氣女團出身，還都是代言接到手軟的時尚圈寵兒，為本片增添話題。

本名梅拉達蘇斯麗（Maylada Susri）的Bow ，14歲那年便以女團Kiss Me Five成員出道，並擔任團體主唱。2013年女團解散時，擁有176公分高挑身材的Bow轉往模特兒圈發展，同年拿下泰國超模大賽冠軍；長相甜美的她逐漸受到關注，2015年首次主演泰劇「美人纖」一炮而紅，並獲泰國娛樂盛事Kazz Awards的最佳女新人獎。