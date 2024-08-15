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轟動亞洲 「小孩不笨」隔18年再推續集 導演拍10年

記者黃保慧／即時報導
容啟航飾年輕帥氣的數學老師。圖／華映娛樂提供
容啟航飾年輕帥氣的數學老師。圖／華映娛樂提供

新加坡的國民電影「小孩不笨」系列，最新一集「小孩不笨3」一樣由新加坡導演梁志強自編自導自演，15日發布電影前導海報。

影片來源：YouTube@JTV

電影「小孩不笨」、「小孩不笨2」分別是在新加坡2002年、2006年的賀歲檔上映，兩部電影成績都突破新加坡票房紀錄。導演笑說：「距離『小孩不笨2』上映已經18年，生一個小孩的話都已經成年了！」首次出演新加坡電影，劇中飾演虎媽的大陸知名演員胡靜馬上接話：「可能就是為了要等我吧！」戲裡戲外一陣歡樂。就連人氣歌手王嘉爾更不止一次在受訪中提到「小孩不笨」是他最愛的童年電影。

此系列前2集強調不是成績好、進名校就代表人生可以一帆風順，而現在進入變化快速的網路時代，梁志強說：「現代教育與過去不同，現代孩子有自己的想法，父母必須嘗試進入孩子的世界，了解孩子的想法。這也是我決定繼續拍攝『小孩不笨3』的原因。」他也透露：「『小孩不笨3』其實花了10年的時間的籌備才完成，很早之前就有構思開拍第3集，但又剛好遇上新冠疫情，光是劇本前後就修了8年，所以相隔18年才有『小孩不笨3』的誕生，希望大家喜歡」。

電影「小孩不笨3」前導海報。圖／華映娛樂提供
電影「小孩不笨3」前導海報。圖／華映娛樂提供
黃智揚飾樂於繼承父親志業賣魚圓麵的小胖。圖／華映娛樂提供
黃智揚飾樂於繼承父親志業賣魚圓麵的小胖。圖／華映娛樂提供

新加坡 疫情

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