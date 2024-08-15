轟動亞洲 「小孩不笨」隔18年再推續集 導演拍10年

容啟航飾年輕帥氣的數學老師。圖／華映娛樂提供

新加坡 的國民電影「小孩不笨」系列，最新一集「小孩不笨3」一樣由新加坡導演梁志強自編自導自演，15日發布電影前導海報。

影片來源：YouTube@JTV

電影「小孩不笨」、「小孩不笨2」分別是在新加坡2002年、2006年的賀歲檔上映，兩部電影成績都突破新加坡票房紀錄。導演笑說：「距離『小孩不笨2』上映已經18年，生一個小孩的話都已經成年了！」首次出演新加坡電影，劇中飾演虎媽的大陸知名演員胡靜馬上接話：「可能就是為了要等我吧！」戲裡戲外一陣歡樂。就連人氣歌手王嘉爾更不止一次在受訪中提到「小孩不笨」是他最愛的童年電影。