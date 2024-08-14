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「國民媳婦」自曝7歲熬夜、8歲喝咖啡 網酸：立人設

娛樂新聞組／即時報導
海清大談7歲熬夜、8歲喝咖啡，引起網友質疑。(取材自微博)
海清大談7歲熬夜、8歲喝咖啡，引起網友質疑。(取材自微博)

以「蝸居」、「媳婦的美好時代」等劇被封為「國民媳婦」的大陸女星海清，是演藝圈中公認的戲骨。近日，海清在一檔綜藝節目中分享，自己7歲拍戲時，第一個月就學會了熬夜打撲克；8歲拍戲為了熬夜學會喝咖啡。此番言論引來網友熱議，有人讚「太牛」，也有人酸「是在立人設嗎」。

童星出身的海清在螢幕上塑造了無數經典角色，代表作包括「玉觀音」、「家事如天」、「不能沒有她」、「幸福家庭」、「媳婦的美好時代」、「蝸居」、「小歡喜」等。去年更以一部「我本是高山」，演活「燃燈校長」張桂梅。

海清近日參加綜藝節目「島嶼少年」，擔任飛行嘉賓，她分享了自己出道以來的故事。她說，「我小時候7歲第一次去拍戲，後來就真的很喜歡拍戲，我那第一個月學會了熬夜，還有打撲克都是我在那時候學會的」。

她還提到，「我8歲時就知道有種東西是咖啡，他們說就是晚上你喝一杯，否則就熬不了夜，可能是兌了點糖，感覺這些都是成長的印記」。

不少網友看了分享影片，紛紛心疼表示，「7歲熬夜，8歲就開始喝咖啡，實在有點早吧？」、「小時候就過著大人的生活」、「這麼小就熬夜、喝咖啡，不會把身子搞壞嗎？」

但也有人質疑，「這是什麼價值觀？好意思發出來」，更有人說，「綜藝就是立人設的」。還有不少人聚焦在海清的「厚唇」上，紛紛發出「整形」的疑問。

咖啡

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