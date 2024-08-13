我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PPI利多 道指那指漲逾400點 史指距歷史高點不到5%

鄰近多所學校 曼哈頓非法大麻店屢禁不絕

數百萬心血全沒了 羅時豐決裂侄子關鍵內幕曝光

記者林士傑／即時報導
羅時豐顧及跟侄子的情誼，不希望透過法律解決。圖／本報系資料照片
羅時豐顧及跟侄子的情誼，不希望透過法律解決。圖／本報系資料照片

羅時豐（大牛）與「侄子」張敏慎經營5年「羅時豐DL.不務正Ya」YouTube頻道，成功翻紅並吸引到年輕族群，受封「國民姑丈」，上周卻突然宣告影片下架，讓兩人鬧翻謠言不脛而走。

究竟為何拆夥？知情人士透露侄子情緒起伏不定，常常搞砸團隊內部的氣氛，雙方吵架早有先例，過往頻道也曾停更，但身為家人仍要顧慮情誼，心疼大牛哥「他心情很不好」。

其實「羅時豐DL.不務正Ya」頻道屬於羅時豐的公司「不務正業娛樂有限公司」，侄子擔任節目製作人，算是員工之一。

知情人士表示經營頻道費用都由羅時豐支出，為了與時俱進，更常常砸錢添購器材設備，製作規模相當龐大，單是攝影機就有5台，甚至還有專門收音的收音師，媲美電視台錄影；5年下來投資金額數百萬跑不掉，主要就是希望協助大家經營好頻道，透過自己的一點影響力提攜後輩，並接棒給下一代，類似大牛帶小牛的概念。

而「不務正業娛樂有限公司」的代表人為張若盈，正是羅時豐的妻子，如羅時豐委託律師聲明所言，影片依約歸屬於不務正業娛樂有限公司，且也取得出現在影片內的人士有關肖像權之授權，始得合法播出，既然入鏡人士授權對象為不務正業娛樂有限公司，而非他人，所以不務正業娛樂有限公司無法逕自再授權他人使用，才會在頻道轉換團隊之前下架，是給曾經支持不務正業娛樂有限公司之入鏡人士的最大尊重。

歸根究底而言，頻道的內容物版權全歸屬於「不務正業娛樂有限公司」，如今羅時豐跟侄子鬧翻拆夥，內容物仍屬於公司，並不屬於擔任製作人的侄子，而羅時豐顧及家人感情，不希望透過法律解決，因此選擇沉默保留情面，他昨晚也在臉書發文：「侄子如今已獨當一面，會繼續用這些平台去做他想做的事情，未來大家各自努力且安好。」

投資 臉書 YouTube

上一則

震撼彈…江蕙動心了 引退9年復出「給我一些時間」

延伸閱讀

「星光」歌手周定緯迎37歲：別再為我打分數

「星光」歌手周定緯迎37歲：別再為我打分數
羅時豐YT頻道風波 姪子自認被討厭哭了

羅時豐YT頻道風波 姪子自認被討厭哭了
伊能靜、庾澄慶離婚15年 為兒罕見同入鏡

伊能靜、庾澄慶離婚15年 為兒罕見同入鏡
台「國民姑丈」 驚傳下架YT影片 合夥的侄子爆粗口開轟

台「國民姑丈」 驚傳下架YT影片 合夥的侄子爆粗口開轟

熱門新聞

馮紹峰穿著全黑西裝，相當帥氣。(取材自微博)

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

2024-08-12 07:00
林淑容身穿白色閃鑽禮服，相當亮眼。圖／媒體棧提供

神隱11年…有鮮肉相伴 63歲女星變成這樣 轟動新加坡

2024-08-07 15:56
周星馳執導、主演的經典電影「少林足球」未在中國內地上映。(取材自豆瓣電影)

周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房

2024-08-10 21:30
景甜目前專注在事業上，近日有新劇「四海重明」開播。（取材自微博）

不讓他洗白「私密照」風波？ 景甜取關張繼科

2024-08-08 20:54
曹駿有望參演「唐詭3」。(取材自微博)

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

2024-08-12 08:00
季芹(右)、王仁甫帶著女兒樂樂赴加拿大辦入學。(摘自臉書)

帶女兒赴加拿大讀書 王仁甫被認成「季芹的爸爸」超介意

2024-08-07 00:20

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
他在好市多買到驅蚊好物 「噴了蚊子全跑光」但有唯一缺點

他在好市多買到驅蚊好物 「噴了蚊子全跑光」但有唯一缺點
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了

時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了
修水電「只移4個插座」破千元 美國有哪些小眾高薪職業

修水電「只移4個插座」破千元 美國有哪些小眾高薪職業