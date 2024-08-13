數百萬心血全沒了 羅時豐決裂侄子關鍵內幕曝光

羅時豐顧及跟侄子的情誼，不希望透過法律解決。圖／本報系資料照片

羅時豐（大牛）與「侄子」張敏慎經營5年「羅時豐DL.不務正Ya」YouTube 頻道，成功翻紅並吸引到年輕族群，受封「國民姑丈」，上周卻突然宣告影片下架，讓兩人鬧翻謠言不脛而走。

究竟為何拆夥？知情人士透露侄子情緒起伏不定，常常搞砸團隊內部的氣氛，雙方吵架早有先例，過往頻道也曾停更，但身為家人仍要顧慮情誼，心疼大牛哥「他心情很不好」。

其實「羅時豐DL.不務正Ya」頻道屬於羅時豐的公司「不務正業娛樂有限公司」，侄子擔任節目製作人，算是員工之一。

知情人士表示經營頻道費用都由羅時豐支出，為了與時俱進，更常常砸錢添購器材設備，製作規模相當龐大，單是攝影機就有5台，甚至還有專門收音的收音師，媲美電視台錄影；5年下來投資 金額數百萬跑不掉，主要就是希望協助大家經營好頻道，透過自己的一點影響力提攜後輩，並接棒給下一代，類似大牛帶小牛的概念。

而「不務正業娛樂有限公司」的代表人為張若盈，正是羅時豐的妻子，如羅時豐委託律師聲明所言，影片依約歸屬於不務正業娛樂有限公司，且也取得出現在影片內的人士有關肖像權之授權，始得合法播出，既然入鏡人士授權對象為不務正業娛樂有限公司，而非他人，所以不務正業娛樂有限公司無法逕自再授權他人使用，才會在頻道轉換團隊之前下架，是給曾經支持不務正業娛樂有限公司之入鏡人士的最大尊重。

歸根究底而言，頻道的內容物版權全歸屬於「不務正業娛樂有限公司」，如今羅時豐跟侄子鬧翻拆夥，內容物仍屬於公司，並不屬於擔任製作人的侄子，而羅時豐顧及家人感情，不希望透過法律解決，因此選擇沉默保留情面，他昨晚也在臉書 發文：「侄子如今已獨當一面，會繼續用這些平台去做他想做的事情，未來大家各自努力且安好。」