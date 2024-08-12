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酒精過敏卻被經紀人「騙去酒吧灌酒」？ 朱一龍回應了…網怒火難息

娛樂新聞組／即時報導
朱一龍在新電影「負負得正」中的造型。（取材自微博）
朱一龍在新電影「負負得正」中的造型。（取材自微博）

憑藉電視劇「鎮魂」、「知否？知否？應是綠肥紅瘦」走紅的大陸男星朱一龍，外型帥氣、演技精湛，2022年更以電影「人生大事」奪下金雞影帝。近日，朱一龍忙著為新電影「負負得正」宣傳，沒想到卻爆出他被經紀公司以宣傳為名騙去酒吧，本身有酒精過敏的他不停被拱著喝酒，令影迷怒斥經紀公司，「你們這幫賤人」。

從網上流傳的影片可見，朱一龍在酒吧中不斷被灌酒和起哄唱歌，台下並不時傳來哄笑「來一個，來一個」。

有粉絲表示，「朱一龍是為了拍戲連春晚都會拒絕的百億影帝，竟然被片方和經紀人私自收錢以粉絲映後見面會的名義騙到酒吧唱歌」、「我真崩潰了！剛路演完沒有休息結果去酒吧當駐唱？我也沒用，我就只能罵兩句，啥也改變不了，你們這幫賤人」。

還有人不捨表示，「脖子都是通紅的，我心疼他」、「太可惡了！好生氣！」、「我服了！那麼大的咖位還會被工作室背刺」。

據悉，對酒精過敏的朱一龍，只要碰到酒就會臉部、脖子迅速紅起來，他曾在拍戲時，遭劇組將綠茶偷換成酒，還聲稱在幫他「練酒量」，一度讓粉絲氣炸。

針對遭灌酒事件，「負負得正」導演溫仕培在路演現場道歉，稱本質上是想做一次午夜出逃的快閃活動，但執行和落實過程中存在一些問題。

朱一龍也回應稱，這個事情沒有那麼複雜，「大家都是擰成一股繩希望這個電影更好，然後希望有更多的觀眾能看到這部電影，我也挺好的」。

不過，相關回應並未澆熄網友怒火，怒斥經紀人李嬋連保母都不如，一點用都沒有，紛紛喊「換個經紀人」。

朱一龍被爆出遭經紀公司以宣傳為名騙去酒吧。（取材自微博）
朱一龍被爆出遭經紀公司以宣傳為名騙去酒吧。（取材自微博）

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