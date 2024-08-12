我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人區地震前夜 天空有異象預警？

專訪川普直播卡卡 馬斯克緊急發文：X遭受大規模網路攻擊

時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了

娛樂新聞組／即時報導
周星馳經典喜劇片「食神」將在內地重映。(取材自微博)
周星馳經典喜劇片「食神」將在內地重映。(取材自微博)

周星馳經典喜劇片「食神」1996年在香港上映後，掀起一股「無厘頭」旋風，連好萊塢片商也被吸引，邀請星爺重拍美國版「食神」，但遭到拒絕。時隔28年，「食神」將首度登上內地大銀幕，推出最新修復版本。消息一出，評論區立刻炸鍋了。

「食神」由由周星馳、李力持執導，周星馳、莫文蔚、谷德昭、吳孟達、薛家燕主演，講述在飲食界享譽盛名的食神史蒂芬周(周星馳飾)，表面能力出眾，實則狂妄無能、唯利是圖，但在一夜之間，他被身邊得力助手陷害頂替，頓時墜入人生谷底，一無所有。幸運的是，他在廟街認識了早已對他傾心的大姐大火雞（莫文蔚飾），走上東山再起之路，再次挑戰「食神」寶座。

預告片中，呈現了多種「周星馳式」無厘頭橋段，例如少林寺十八銅人、可以用來打乒乓球的「爆漿撒尿牛丸」、大道至簡的「黯然銷魂飯」、「倚天切」和「屠龍斬」等神秘刀法等。

周星馳經典電視再現，不少觀眾打算到戲院好好回味一番。有網友說，「欠星爺的電影票，一定要還上」、「這部電影看了N遍，還是那麼經典」、「希望不要剪很多」、「有粵語版更好」，還有人提議，「把周星馳其他電影全部重映一下」。不過，也有人質疑能否吸引到「00後」族群。

就在各大平台媒體爭相宣傳時，一向高冷的央視「六公主」(CCTV6)，也罕見為星爺做了宣傳，豆瓣評論區更是熱鬧，紛紛表示了對「食神」重映的期待。

周星馳 香港 吳孟達

上一則

受害者愈查愈多 黃子佼持未成年性影像 最小才11歲

延伸閱讀

少林足球「內鬥」錯失中國票房 王晶爆周星馳暴君內幕

少林足球「內鬥」錯失中國票房 王晶爆周星馳暴君內幕
周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房

周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房
山寨版星爺開直播 10萬人觀看還抖內

山寨版星爺開直播 10萬人觀看還抖內
周星馳27歲「女兒 」五官變立體被疑加工升級

周星馳27歲「女兒 」五官變立體被疑加工升級

熱門新聞

林淑容身穿白色閃鑽禮服，相當亮眼。圖／媒體棧提供

神隱11年…有鮮肉相伴 63歲女星變成這樣 轟動新加坡

2024-08-07 15:56
周星馳執導、主演的經典電影「少林足球」未在中國內地上映。(取材自豆瓣電影)

周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房

2024-08-10 21:30
景甜目前專注在事業上，近日有新劇「四海重明」開播。（取材自微博）

不讓他洗白「私密照」風波？ 景甜取關張繼科

2024-08-08 20:54
馮紹峰穿著全黑西裝，相當帥氣。(取材自微博)

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

2024-08-12 07:00
季芹(右)、王仁甫帶著女兒樂樂赴加拿大辦入學。(摘自臉書)

帶女兒赴加拿大讀書 王仁甫被認成「季芹的爸爸」超介意

2024-08-07 00:20
73歲導演張紀中將第五度當爸，混血兒子(前左一)身世也揭曉。(取材自微博)

73歲名導張紀中的混血兒 妻子認「孩子不是他的」

2024-08-09 20:01

超人氣

更多 >
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
巴奧／美體操隊提交新影片：成績公布後47秒即提上訴

巴奧／美體操隊提交新影片：成績公布後47秒即提上訴
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩