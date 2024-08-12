時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了

周星馳經典喜劇片「食神」將在內地重映。(取材自微博)

周星馳 經典喜劇片「食神」1996年在香港 上映後，掀起一股「無厘頭」旋風，連好萊塢片商也被吸引，邀請星爺重拍美國版「食神」，但遭到拒絕。時隔28年，「食神」將首度登上內地大銀幕，推出最新修復版本。消息一出，評論區立刻炸鍋了。

「食神」由由周星馳、李力持執導，周星馳、莫文蔚、谷德昭、吳孟達 、薛家燕主演，講述在飲食界享譽盛名的食神史蒂芬周(周星馳飾)，表面能力出眾，實則狂妄無能、唯利是圖，但在一夜之間，他被身邊得力助手陷害頂替，頓時墜入人生谷底，一無所有。幸運的是，他在廟街認識了早已對他傾心的大姐大火雞（莫文蔚飾），走上東山再起之路，再次挑戰「食神」寶座。

預告片中，呈現了多種「周星馳式」無厘頭橋段，例如少林寺十八銅人、可以用來打乒乓球的「爆漿撒尿牛丸」、大道至簡的「黯然銷魂飯」、「倚天切」和「屠龍斬」等神秘刀法等。

周星馳經典電視再現，不少觀眾打算到戲院好好回味一番。有網友說，「欠星爺的電影票，一定要還上」、「這部電影看了N遍，還是那麼經典」、「希望不要剪很多」、「有粵語版更好」，還有人提議，「把周星馳其他電影全部重映一下」。不過，也有人質疑能否吸引到「00後」族群。

就在各大平台媒體爭相宣傳時，一向高冷的央視「六公主」(CCTV6)，也罕見為星爺做了宣傳，豆瓣評論區更是熱鬧，紛紛表示了對「食神」重映的期待。