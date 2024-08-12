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遭收保護費逼偷錢 健身男團曝成軍內幕「黑暗榮耀」翻版

記者許晉榮／專訪
健身男團Eros由Johnson(左起)、Howard及Rock組成。記者沈昱嘉／攝影
健身男團Eros由Johnson(左起)、Howard及Rock組成。記者沈昱嘉／攝影

當一群熱愛健身的大男人相約聚首，並取象徵古希臘愛神寓意的英文「EROS」組團成軍，嗨唱快節奏的「天外奇肌」新曲，男人味肯定爆表。不過其中2人愛上健身的背後都有難以言道的黑暗過往，Johnson高中慘遇霸凌、強收保護費，更因為湊不出錢，轉而偷父母的錢自救；Rock慘被圍毆，最後透過健身改變人生。

國高中時期，對Johnson來說，猶如韓劇「黑暗榮耀」的現實翻版。他頗為感慨：「以前的我非常瘦弱，看起來很好欺負，不僅被強收保護費，連餐盒都被吐口水，青春期幾乎在霸凌中度過。後來看了『黑暗榮耀』影集，我真是感同身受，邊看邊掉淚。」

在外滿腹委屈，原以為回到家可以獲得溫暖，豈料竟換來父母的不諒解，認為一切都是他的問題。Johnson說：「我曾絕望到萌生想不開的念頭，甚至抗拒上學，最慘的是，還因為拿不出1萬元保護費，只好偷媽媽的錢交付。」他靠籃球與健身，不僅改變身型，也讓他慢慢脫離低潮，脫胎換骨。

尚未接觸健身前的Rock，因為跳街舞的鋒芒外露，常惹來學長找麻煩，他曾想收起光芒，但內心想要家人引以為榮的想念，不斷將他往浪尖推。他說：「高二曾有5個學長打我1個，我把他們打跑後，他們還去找校外人士來幫忙，直到接觸健身，命運才完全改變。」

3人之中，只有團長Howard從小開始運動，人生看似順遂，只是他曾因為投入房仲業，1天工作15小時，再壯的身體終究被操壞，回想起來，是否感到後悔？他搖頭：「還是有賺到一點點錢，未來我仍想要有一間屬於自己的房子，安居樂業。」

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