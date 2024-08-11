「熱辣滾燙」34.6億票房快被超越？「抓娃娃」有望登年度票房冠軍

沈騰在片中飾演西虹市的富翁馬成鋼。(取材自微博)

2024年年度票房冠軍要易主了？據燈塔專業版數據顯示，沈騰、馬麗領銜主演電影「抓娃娃」觀影人次達7210.3萬。而「抓娃娃」票房目前已破29.86億，日前上映第27天再次登票房日冠，後勁強大。

「抓娃娃」由閔非、彭大魔執導，沈騰、馬麗主演，於7月16日上映。該片講述生活在西虹市的富翁馬成鋼和春蘭夫婦，為了將兒子馬繼業培養成合格的家族接班人，決定隱藏真實財富、開啟反向養娃之路的故事。

作為對比，賈玲的「熱辣滾燙」觀影人次為7285.9萬人次；沈騰主演的另一部電影「飛馳人生2」觀影人次則為7059.9萬人次。

讓人訝異的是，「抓娃娃」上映第27天、在多部新片的夾殺下，竟然成績不錯。

據業內分析，「抓娃娃」最終票房衝破35億的機率極大，這也意味著「抓娃娃」有望超越「熱辣滾燙」，成為年度票房冠軍。

目前，2024年度票房冠軍還是「熱辣滾燙」的34.6億。