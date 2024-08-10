炎亞綸改名「孺」曝真實原因 認了「媽媽很難過」

炎亞綸（左）、石知田出席三立戲劇「Q18量子預言」特映會。(記者沈昱嘉／攝影)

台劇 「Q18量子預言」由周美玲擔任總導演與編劇統籌，炎亞綸 、石知田、李千娜齊聚為戲造勢。炎亞綸走過感情風波，他表示之前太注重人與人之間的關係，如今也還在努力調整中，這期間一直陪在身邊的對象，陪伴他度過低潮，形容另一半像「木頭」、屬馬，給予自己很大的安定感，「我對感情是很難相信跟投入的 ，他算是我感覺很願意全部給出去的一個人，我全部給出去可能會受傷，但他是我願意做出承擔受傷風險的事情。」

提到去年將本名「吳庚霖」改為「吳秉孺」，炎亞綸坦言在這段自我沉澱期間曾尋求玄學幫助，直言原本就有想改本名的念頭，「感覺自己在一個容易波動的人生當中，想尋求安穩的狀態。」而挑選「孺」的原因是老師建議他生肖屬牛，需要老鼠來幫忙才會是「三合」，不過改名後，他並沒有特別感受，認為：「還是自己的改變比較重要」還提到媽媽也很難過他改名。