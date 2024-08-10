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「阿凡達3」首張海報曝光 楊紫瓊確定加入

記者陳建嘉／即時報導
「阿凡達3」正式定名為「Avatar：Fire and Ash」，預計將會出現火族。圖／摘自IG
「阿凡達3」正式定名為「Avatar：Fire and Ash」，預計將會出現火族。圖／摘自IG

2年一度的迪士尼D23博覽會昨日盛大開幕，首日公布許多重磅消息，影史賣座冠軍「阿凡達」將於2025年底推出第3集，導演詹姆斯卡麥隆率領男女主角山姆沃辛頓、柔伊莎塔娜揭幕，並宣布新片名是「Avatar: Fire and Ash（阿凡達：火與灰燼）」，更霸氣表示「這會是你們從未看過的潘朵拉星球」。

卡麥隆提到最新一集故事將緊接在「阿凡達：水之道」之後，讓主角傑克一家人會遇到前所未有的危機，並會出現全新種族「灰燼族」，「相對於上一集的主軸『水』，這一集的重點則是『火』，情感會更豐富，特效會更精彩」，也證實楊紫瓊、坎城影帝大衛休利斯都會加入，但劇情目前仍一切保密。

迪士尼最新真人版動畫電影「白雪公主」也公布最新預告，「神力女超人」蓋兒加朵的壞皇后扮相首度曝光，金球獎影后瑞秋曾格勒化身真人版白雪公主，蓋兒笑稱自己的女兒們一直都是系列粉絲，二女兒得知她並非演白雪公主時還一度感到失望，結果大女兒竟說「好適合啊」，讓她只能苦笑。此外，潔美李寇蒂斯、琳賽蘿涵相隔21年再度合作奇幻喜劇續作「辣媽辣妹2」也將於明年上映。

動畫方面，自從「腦筋急轉彎2」全球熱賣之後，接下來又緊接著宣布「玩具總動員5」、「超人特攻隊3」以及「動物方城市2」會接力上映。首先於年底登場的是經典動畫續作「海洋奇緣2」，巨石強森回歸配音半神人「毛伊」，陪伴女主角「海洋公主」莫娜繼續展開一連串的大冒險，這回更有許多乘風破浪的精緻特效，令人眼睛一亮，該片預告一推出僅24小時便累積高達1億7千8百萬點擊觀看次數，打破「腦筋急轉彎2」才剛締造的1億5千萬的迪士尼動畫預告紀錄，證明該片讓粉絲們極度期待。

億萬票房大導演詹姆斯卡麥隆再度回歸執導「阿凡達：Fire and Ash」。（美...
億萬票房大導演詹姆斯卡麥隆再度回歸執導「阿凡達：Fire and Ash」。（美聯社）

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