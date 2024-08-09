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Karencici新曲太夯 連鹿晗都中毒

記者梅衍儂／即時報導
Karencici新歌連鹿晗都跟著唱。圖／Boots n’ Cats Records提供
Karencici新歌連鹿晗都跟著唱。圖／Boots n’ Cats Records提供

Karencici上月宣告成立個人工作室「Boots n’ Cats Records」，新歌「愛你但說不出口」躍上KKBOX即時榜冠軍，MV擠進YouTube發燒影片前10名。不僅如此，連鹿晗也在社群翻唱，更在TikTok獲得許多泰國、越南網友們的關注，於平台上攢得超過百萬點擊，Karencici得知後欣喜表示：「很期待進軍東南亞！」

「愛你但說不出口」以2000年代的經典抒情曲調，搭配Karencici磁性的嗓音，為曾經在感情中錯過的男女發聲，表達遺憾和愧疚之情。她依慣例在社群上邀請大家一同改編、翻唱，為歌曲帶來不同的面貌，短短時間便吸引大批網友爭相響應，累積逾200多萬的觀看次數。Karencici得知後直言開心，透露媽媽不會特別誇獎自己，這回卻意外獲得稱讚，打趣說：「『愛你但說不出口』應該滿成功的，我媽媽都能一起唱，代表真的夠洗腦！」

她為了拍攝MV再次踏入校園，Karencici被問及過去在美國就讀高中時印象深刻的故事，她自曝當時曾有段清純的曖昧關係，孰料在愛情萌芽階段就獲得來到台北出道的機會，因此無法繼續發展下去。Karencici笑說不遺憾，且因為生命如此安排，才遇到現在的男友kvn，她接著透露：「為了搬來台北，那時也來不及參加學校舉辦的舞會，我非常想去，所以就跟kvn說，如果未來要求婚，我想要他用學生舞會的方式求婚，圓一個我高中沒完成的夢想！」

東南亞 越南 鹿晗

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