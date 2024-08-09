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尷尬了 羅志祥新歌竟遭影后當面嗆：好難聽

記者梅衍儂／即時報導
羅志祥（左）新歌「我還能怎麼伴」MV找來楊貴媚跨刀。圖／華納音樂提供
羅志祥（左）新歌「我還能怎麼伴」MV找來楊貴媚跨刀。圖／華納音樂提供

羅志祥新歌「我還能怎麼伴」以阿茲海默症患者的家庭為背景，寫下當記憶一點一滴失去時，照顧與被照顧者無力的心情。MV他親自上陣，和楊貴媚演出感人的親情故事，羅志祥分享：「第一時間知道可以跟貴媚姐合作，真的很驚喜也很榮幸！」楊貴媚開玩笑說：「這麼難聽的歌我怎麼可能不來！」

羅志祥飾演阿茲海默症患者，楊貴媚則是照顧者，她出道多年鮮少為人跨刀MV，這次是第3次，她故事和她經驗息息相關，「我自己現實生活中也是照顧者，對於劇本中母親的角色非常能感同身受，過去從許多偶像劇和電影中對小豬的印象是很活潑和搞笑的人，沒想到這次相處下來，發現小豬私下還保有很天真的一面。」

羅志祥與楊貴媚對戲直呼緊張，她笑說：「我不相信！你混過大江南北，看過各種場面，怎麼可能會緊張！」她讚與羅志祥很快就有默契，若下次合作長片絕對沒問題。羅志祥則說：「這次的歌曲跟MV所講述的故事，或多或少也許都在大家生活周遭中發生，現在聽到最年輕的患者年僅35歲；希望大家能開始關心照顧與被照顧者無論是身體或是心理的狀態。」

羅志祥希望透過這支MV能讓更多人能關注阿滋海默症和失智症的相關議題，因為許多的社會悲劇都是來自照顧者的壓力太大，「照顧者和被照顧者都應該被關心和理解」， 雙方要「共好」才能長期走下去。

羅志祥 阿茲海默症

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