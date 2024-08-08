不讓他洗白「私密照」風波？ 景甜取關張繼科

景甜目前專注在事業上，近日有新劇「四海重明」開播。（取材自微博）

35歲女星景甜 2018年和中國乒乓球星張繼科 交往，戀情維持一年，就爆出張繼科賭博欠債，出賣她私密照抵債，張繼科形象跌落谷底。近日巴黎奧運 中國男乒話題正熱，網友回憶起張繼科逆轉勝風光，還稱景甜並未取關，被指想藉機洗白張繼科，但張繼科上熱搜不久，就傳出景甜取關張繼科，再度畫清界線。

「景甜取關張繼科」、「張繼科 我會讓所有人知道來龍去脈」等話題8日霸占微博熱搜榜；先前世界排名第一王楚欽被踩斷球拍，32強被淘汰，張繼科直播酸爆，網友一面倒挺張繼科，表示他有資格說這種話，因為他代表中國出賽時從未這樣丟臉，還創下最短天數拿下大滿貫的紀錄。

看著下面呼喚他的網友和出色的數據表現，張繼科接連回覆評論，似乎有回歸觀眾視野、東山再起的意思；張繼科並疑似暗示退役另有隱情，說自己教練被換打擊巨大，針對欠債風波，還說慢慢會讓所有人知道來龍去脈。有支持張繼科的網友更表示景甜並未取關張繼科，代表兩人關係並未決裂。

張繼科去年3月底遭爆料，除欠下巨額債務，更將景甜私密影片外流，工作室緊急發出聲明駁斥，而景甜面對風波始終保持沉默，沒承認也沒否認。

張繼科在2018年事發就取關景甜，還刪了兩人合照，但景甜留著合影也沒取關；之後張繼科有一年多的時間沒有發布自己的動態，景甜則專注在事業上，近日還有新劇「四海重明」開播。