朴寶劍一眼認出6年前那個人 不當演員最想做這職業

朴寶劍「ELLE」8月封面之星。圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供

韓國知名藝人朴寶劍，正向謙卑零負評的他被譽為「國民弟弟」，顏值、性格、演技通通在線，圈粉無數，他接受「ELLE」國際中文版雜誌訪問，登上「8月之星」，暢聊入行13年來演藝點滴，被問若不當演員，他笑稱：「我覺得我應該會成為空服員，在世界各國間飛行，使用多樣化的語言，我想我可以很愉快地做好空服員的工作！」

先前朴寶劍久違訪台，落地當天地震 不斷，整晚餘震讓人緊張不已，朴寶劍隔日一早與「ELLE」撕團隊見面時，整晚沒睡好的他卻更關心大家還好嗎、活動是否能順利進行、還有粉絲們的安全等等，甚至在擔憂之餘，還認出了6年多前於首爾有過一面之緣的編輯，讓在場的大家都驚呼這舉動不只令人感到暖心，更被他的真誠與細心所打動。

在大眾印象中，朴寶劍是個善良溫暖的存在，笑容與行動能帶給許多人正面能量，但當自己遇上挫折該如何消化？他露出天使般笑容：「其實，當我遭遇難以處理的情況時，雖然會一直想著OMG，但通常我會為了尋找解決方案，去找好吃的食物來轉換心情」身為公眾人物，他從未感覺有壓力，「正面積極的態度是我與生俱來的模樣，從小時候開始，我就想把負責的事做到最完美，我想無論是在哪個領域，對於自己份內的大小事，都會懷有追求完美的心態吧」