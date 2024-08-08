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84歲謝雷終身未婚 神隱生活曝光突冒子女

記者林士傑／即時報導
謝雷(中)積極提攜後輩，包含乾兒子謝小魚(左)。(圖／欣代唱片提供)
謝雷(中)積極提攜後輩，包含乾兒子謝小魚(左)。(圖／欣代唱片提供)

84歲的謝雷至今未婚，過著財富自由、無兒女的日子，時逢父親節，很多鐵粉擔心他觸景傷情，殊不知逢年過節是他最愁煩的時刻，他解釋：「大家都很愛我、關心我，每次過節都有一堆邀約，反而增添我的苦惱，所以我其實還滿怕節慶假日的，因為苦於分身乏術啊！」

他過往傳出跟江霞、張琪論及婚嫁，但最後無疾而終，終身未婚，然而這些年來積極提攜後輩，包含撿回家的乾兒子謝小魚以及其他新秀，因此每年父親節應酬滿檔，擁有不少乾兒子、乾女兒，成為眾人心目中的「貼心老爸」，他心滿意足表示這一生過得非常值得，「衣食無缺、名聲不差、朋友滿天下，到現在每個月都還有好幾場演出活動邀約，所到之處有歌迷支持，人生如此夫復何求」。

他說若不是忙於宣傳新專輯「再現酒國英雄」，生活就是在山上喝咖啡賞美景、在海邊大啖海鮮，而拜他為師的國宴主廚阿滿師，精心準備豐盛料理陪他過節，並取了「雷霆萬鈞」、「雷神降臨」、「千恩萬謝」等菜名獻上祝福，談及父親節願望，謝雷直呼：「當然是『再現酒國英雄』專輯要大賣，所有跟我合唱的人都成為歌壇新秀，各自擁有屬於自己的舞台。」

國宴主廚阿滿師(左)用美食感謝老師謝雷的照顧。(圖／欣代唱片提供)
國宴主廚阿滿師(左)用美食感謝老師謝雷的照顧。(圖／欣代唱片提供)
謝雷(右二)表示父親節邀約滿檔，相當忙碌。(圖／欣代唱片提供)
謝雷(右二)表示父親節邀約滿檔，相當忙碌。(圖／欣代唱片提供)

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