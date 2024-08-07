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被爆捲富商詐騙案 王麗坤已婚和辦離婚被同一天知道

娛樂新聞組／即時報導
王麗坤的婚姻狀況再次掀起討論。（取材自微博）
王麗坤的婚姻狀況再次掀起討論。（取材自微博）

中國女星王麗坤因演出「美人心計」、「封神演義」等陸劇為觀眾熟知，2013年更因跳水被封「素顏女神」、「中國最美女星」而人氣大漲。她於2019年傳與詹姓富商結婚，但當時她否認。而去年詹某涉嫌詐騙遭逮，王麗坤也被指犯法，其工作室否認。近日一段新曝光的錄音間接證實王麗坤已婚，並透露正在辦離婚，「已婚和辦離婚被同天知道」話題上了娛樂熱搜。

王麗坤曾與喬振宇經歷八年的戀情，隨後又與于和偉、韓庚、林更新等傳出緋聞；2019年10月16日，有消息指出王麗坤可能在北京朝陽區民政局與一名神秘男性辦理結婚登記，王麗坤當時發文表示，「大家比我著急，還沒，稍安勿躁哈」，回應顯得模稜兩可。

去年爆出詹姓富商是詐騙犯，又傳出王麗坤因收受豪車豪宅遭到調查；對此，女方工作室發聲明澄清，表示無任何違法行為，也未損害任何人的權利，但聲明並未提及與詹姓富商的婚姻狀況。

近日該案開庭審理，一段疑似被害人與詹男母親的談話錄音曝光，詹母提到自己私下聯絡過王麗坤很多次，但都未收到對方回覆，同時透露現在的困境，「我但凡有錢，我會給他找個好律師」，此時旁人問道：「王麗坤不是給他找了律師嗎？」詹母則回應：「王麗坤找一個主要可能還是以給他辦離婚為主吧。」間接證實對方已婚的消息。

「已婚和辦離婚被同天知道」，讓王麗坤的婚姻狀況再次掀起討論。

王麗坤「已婚和辦離婚被同天知道」話題上了娛樂熱搜。（取材自微博）
王麗坤「已婚和辦離婚被同天知道」話題上了娛樂熱搜。（取材自微博）

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