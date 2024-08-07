鄭中基驚曝酗酒、憂鬱暫離演藝圈 鄭伊健鬆口他近況

婁峻碩（左）和鄭伊健因為拍戲認識。記者沈昱嘉／攝影

鄭伊健11月23日將在高雄巨蛋開唱，今（7）日出席記者會宣傳，聊到好友鄭中基近日宣布因酗酒、健康問題將暫離演藝圈，他透露曾經邀他當嘉賓，但近況未有接觸，低調說：「不要講人家的事。」

鄭伊健出道37年首度來台開唱，婁峻碩化身「超級粉絲」驚喜現身記者會，獻上台灣小吃「大碗冰」代表鄭伊健高雄開唱「滿滿好料」，2人因拍戲認識。鄭伊健自嘲這麼多年國語都沒進步，果然他說一看到婁峻碩就覺得「好衰」，大家一頭霧水，原來他說的是「好帥」。

提起2年多前來台拍戲回憶，鄭伊健表示：「上次來拍戲大概在台灣待了3個月時間，讓我更加了解台灣這邊的人文風情，而且每天工作氛圍都很開心，也認識了導演及許多很棒製作團隊及演員，像是婁峻碩、李李仁等人。因為當時拍攝時遇到疫情 ，出發時心情有點緊張，不過到台灣後發現大家都是用很從容的心情去對待，也讓我放下了擔心，很謝謝當時台灣朋友的照顧。」

鄭伊健更對台灣美食的印象深刻，他笑說：「好吃的太多了！各式各樣的麻辣鍋，小籠包、豆漿飯糰、綠豆冰沙、鹹酥雞等等，而且早餐店超有特色！我記得有吃過一間早餐店的炭燒吐司跟奶茶超好吃，還有一家拉麵店的蝦頭湯口味超美味，吃了好多次！」

問到這次演唱會壓力最大的地方，鄭伊健表示3年的疫情其實到現在還沒結束，「當歌手最大的議題 就是是生病，我是平常心，保養得好一點，集中一點把演唱會做好，但是生病真的很難控制」，先前張學友在台演唱會因病取消，他也頗有感觸：「以前的人（指觀眾）說為什麼生病不開，但是現在的病那麼厲害。」

他透露將以廣東歌為主，自己的國語一直以來都沒有變好，笑說以前的港星現在都講得很好，他反倒變成一種特色，要帶來原汁原味的演唱會，至於會不會唱國語歌，他表示還不確定。