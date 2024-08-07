MTV音樂錄影帶大獎 泰勒絲領跑 Lisa單飛也創佳績

BLACKPINK Lisa入圍MTV音樂錄影帶大獎4項大獎，圖／摘自IG

2024年MTV音樂錄影帶大獎公布提名名單，流行天后泰勒絲 自從去年成為大贏家之後，今年則再度入圍 年度最佳音樂錄影帶、年度藝人等10項大獎，而她最近正在歐洲舉辦巡迴演唱會，場場秒殺，是年度最風光歌手，BLACKPINK Lisa推出個人新曲「ROCKSTAR」也將問鼎4項大獎，證明即便單飛依舊超人氣。

去年泰勒絲入圍11項後，贏得9項大獎，「Anti-Hero」更4度拿下「年度最佳音樂錄影帶」，持續保持拿下最多次該項獎項的紀錄，如果今年再拿獎，她將第5度抱回獎項，打破自己寫下的傲人紀錄，此外，泰勒絲目前已在該獎項拿下23座個人獎項，這次則有望打破碧昂絲共計30座獎的紀錄，據悉，主辦單位希望能邀請泰勒絲到場表演，但目前仍在洽談中，而泰勒絲才剛結束波蘭華沙的演唱會，歐洲巡演目前還有2站，她則發文表示非常期待能見到下一站維也納的粉絲。

至於與泰勒絲合作新曲 「Fortnight」的串流霸主巨星馬龍則以9項提名緊追在後，亞莉安娜、饒舌之神阿姆以及近期氣勢如虹的莎賓娜卡本特則分別以6項位居第三。