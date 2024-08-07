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MTV音樂錄影帶大獎 泰勒絲領跑 Lisa單飛也創佳績

記者陳建嘉／即時報導
BLACKPINK Lisa入圍MTV音樂錄影帶大獎4項大獎，圖／摘自IG
BLACKPINK Lisa入圍MTV音樂錄影帶大獎4項大獎，圖／摘自IG

2024年MTV音樂錄影帶大獎公布提名名單，流行天后泰勒絲自從去年成為大贏家之後，今年則再度入圍年度最佳音樂錄影帶、年度藝人等10項大獎，而她最近正在歐洲舉辦巡迴演唱會，場場秒殺，是年度最風光歌手，BLACKPINK Lisa推出個人新曲「ROCKSTAR」也將問鼎4項大獎，證明即便單飛依舊超人氣。

去年泰勒絲入圍11項後，贏得9項大獎，「Anti-Hero」更4度拿下「年度最佳音樂錄影帶」，持續保持拿下最多次該項獎項的紀錄，如果今年再拿獎，她將第5度抱回獎項，打破自己寫下的傲人紀錄，此外，泰勒絲目前已在該獎項拿下23座個人獎項，這次則有望打破碧昂絲共計30座獎的紀錄，據悉，主辦單位希望能邀請泰勒絲到場表演，但目前仍在洽談中，而泰勒絲才剛結束波蘭華沙的演唱會，歐洲巡演目前還有2站，她則發文表示非常期待能見到下一站維也納的粉絲。

至於與泰勒絲合作新曲 「Fortnight」的串流霸主巨星馬龍則以9項提名緊追在後，亞莉安娜、饒舌之神阿姆以及近期氣勢如虹的莎賓娜卡本特則分別以6項位居第三。

近年在歐美音樂界大有斬獲的BTS防彈少年團、BLACKPINK，雖然團體並未發表新作，不過BTS成員柾國、BLACKPINK Lisa都有推出個人作品，Lisa曬黑皮膚、展現狂野造型的新曲「ROCKSTAR」推出以來獲得不少好評，Lisa更一舉入圍「最佳K-POP」、「最佳編舞」等4項大獎，柾國則獲得「最佳K-POP」等2項提名。MTV音樂錄影大獎典禮預計將在9月10日於紐約舉辦。

巨星馬龍則以9項MTV音樂錄影帶大獎入圍穩坐亞軍。(美聯社)
巨星馬龍則以9項MTV音樂錄影帶大獎入圍穩坐亞軍。(美聯社)
BTS柾國去年推出個人專輯「GOLDEN」，獲得歐美樂界高度肯定。圖／摘自IG
BTS柾國去年推出個人專輯「GOLDEN」，獲得歐美樂界高度肯定。圖／摘自IG
泰勒絲再度成為MTV音樂錄影帶大獎提名贏家，共計10項入圍。(美聯社)
泰勒絲再度成為MTV音樂錄影帶大獎提名贏家，共計10項入圍。(美聯社)
BTS柾國去年推出個人專輯「GOLDEN」，獲得歐美樂界高度肯定。圖／摘自IG
BTS柾國去年推出個人專輯「GOLDEN」，獲得歐美樂界高度肯定。圖／摘自IG

泰勒絲 入圍 BLACKPINK

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