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阿湯哥被爆戀上差37歲獨臂女歌手 工作人員曝私下互動

記者黃保慧／即時報導
Victoria先天失去右手前臂，但她克服肢體障礙成為知名音樂人。圖／摘自IG
Victoria先天失去右手前臂，但她克服肢體障礙成為知名音樂人。圖／摘自IG

62歲的湯姆克魯斯不只作品精彩，感情生活相當豐富，讓外界難以忽視，在經歷許多緋聞後，最新爆出他愛上25歲西班牙獨臂女歌手Victoria Canal ，大玩相差37歲的「父女戀」！

湯姆克魯斯去年曾被傳出與36歲俄羅斯名媛埃爾西娜海洛娃（Elsina Khayrova）約會，但最終宣告分手，今年3月時又一度傳出與他看中在電影「捍衛戰士：獨行俠」中合作的34歲演員莫妮卡巴巴羅，不過緋聞後來沒下文；近日則爆出他愛上25歲西班牙獨臂女歌手Victoria。

據綜合外媒報導，他們今年在英國大型音樂節結識後一見如故，成為好朋友，先前女方更受邀到「不可能的任務8」英國的拍攝地探班，這也讓現場工作人員嗅出兩人非比尋常的曖昧氛圍。工作人員透露Victoria與湯姆克魯斯見面約會至少5次，之前更被拍到兩人一起搭乘直升機，湯姆克魯斯對女方呵護備至。

湯姆克魯斯成就上也有新消息，根據八卦媒體「TMZ」報導，近日傳出他將參與本屆巴黎奧運會8月11日閉幕式，他會從法蘭西體育場的上方用繩索垂降，落在體育場地面，拿起奧運會旗，隨後電視直播畫面將切到一段預錄的影片，畫面裡，他會搭乘飛機把會旗從巴黎帶到下屆奧運地點洛杉磯，然後跳傘降落到著名的「好萊塢」地標上，消息傳出也讓不少人相當期待。

湯姆克魯斯傳將在法國奧運閉幕式演出。（路透）
湯姆克魯斯傳將在法國奧運閉幕式演出。（路透）
湯姆克魯斯(右)與Victoria在演唱會後台合照。圖／摘自IG
湯姆克魯斯(右)與Victoria在演唱會後台合照。圖／摘自IG

湯姆克魯斯 巴黎奧運 緋聞

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