專訪／娜塔莉波曼年初傳婚變「湖中的女人」新的開始

奧斯卡影后娜塔莉波曼在驚悚新劇「湖中的女人」協助調查一起失蹤案，再度展現精湛演技。圖／Apple TV+提供

娜塔莉波曼近期推出首部主演美劇 「湖中的女人」，並接受本報系專訪，她今年3月傳出離婚，早於去年就正式斷開結婚12年的編舞家老公班傑明米爾派德，娜塔莉也同步向媒體證實此事，沒想到新劇就飾演婚姻觸礁的記者麥蒂，被問與麥蒂的相似度有多高，她僅表示「我與麥蒂都一樣，正要迎向新的開始」。

娜塔莉表示麥蒂歷經分居之後，回歸記者開始偵查一件離奇的失蹤案，而她也在從影30餘年以來，首度拍攝電視劇，「現在的串流平台盛行，戲劇、電影已經沒有太大的差別，再加上我真的很喜歡這個劇本才會演出，對我來說這也是個全新的開始吧」。

「湖中的女人」的故事背景設定在60年代，娜塔莉飾演的猶太人主婦麥蒂，因為一起離奇的命案，意外與另一名黑人主婦有所連結，「當時女人被認定只能依附男人，她們一直要等到60年代才有完整的投票 權，現在甚至都能選總統了，我想要紀錄的就是那一段歷史」，她同時也積極研究當代女性在家庭、職場遭受的歧視 ，「麥蒂不顧一切成為記者，還要揭發命案真相，她絕對是個英雄」。