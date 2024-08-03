胡瓜罕見鬆口 揭林青霞、秦漢私下真面目

胡瓜(左二)與賴慧如(左起)、歐漢聲、賴慧如老公劉家銘跳起超夯的「16蹲」。圖／高雄流行音樂中心提供

胡瓜攜手歐漢聲、賴慧如主持2024「真愛秀·藍寶石大歌廳」，陣容更加盛大，3人搭上風潮，拍攝洗腦神曲「晚安大小姐」揭開序幕，賴慧如更應胡瓜之邀與老公上演火辣國標舞，練到雙腿瘀青遭疑家暴 ，她解釋：「老公很溫柔，只有練舞時比較大力。」10日是兩人結婚周年紀念日，她甜蜜表示老公已準備好生日兼結婚禮物。

主辦單位高雄流行音樂中心透過AI 技術還原豬哥亮的身影，胡瓜彩排時想起過往點滴，像是曾跟林青霞巡迴全台作秀，當時兩人被關進同個箱子裡面變魔術，人貼著人相當難忘，另外那時作秀完大家都聚在一起，在後台有空檔會玩骰子，有次林青霞一直輸，當時男友秦漢坐在一旁看書，於是她轉頭對秦漢說「你就一直看書，難怪我才輸錢」。

胡瓜也看過彈孔、餐廳上演搶人大戰，有天突然接到恐嚇電話「隨時吃子彈」，後來上、下班都有警察護送，非常驚險。當年秀場背後都有黑道鬥爭角力，他開玩笑稱自己的經紀人實力雄厚，上廁所會掉出槍來，而當年還有配車，「車子來載我們就去，吃完飯去舞廳，那時我跟（前妻）秀秀一起，突然警察臨檢燈一暗，一打開發現秀秀口袋有8把槍。」