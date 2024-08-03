53歲光良撩衣秀「真實身材」 五月天阿信吃醋了

光良(中)擔任五月天演唱會嘉賓，大方展現精實腹肌。圖／相信音樂提供

五月天的吉他手石頭因傷暫時告假，團員繼續在中國太原進行「回到那一天」25周年巡演，第2場由光良擔任嘉賓，53歲的他拗不過所有粉絲許願，直接在台上撩衣展現精實腹肌，怪獸也在眾人力拱下小掀衣服，兩人輪番放送福利 ，全場嗨到不行。

光良跟五月天曾是同門，直到現在才有機會在演唱會透過音樂相聚，雙方合唱完「突然好想你」後，阿信看到光良凍齡模樣驚呼：「我們今時光機壞掉了，懷疑時光機被你偷走，如果說有變，就是光良身上多了很多肌肉。」光良不只身材有料，創作也很有料，阿信說之前看光良的演唱會，很多歌都是全場大合唱，尤其是「童話」一曲，接著彼此合唱，粉絲音量之大讓阿信作勢吃醋，喊話：「沒想到今天聽到最大的合唱聲是這首歌。」