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53歲光良撩衣秀「真實身材」 五月天阿信吃醋了

記者林士傑／即時報導
光良(中)擔任五月天演唱會嘉賓，大方展現精實腹肌。圖／相信音樂提供
光良(中)擔任五月天演唱會嘉賓，大方展現精實腹肌。圖／相信音樂提供

五月天的吉他手石頭因傷暫時告假，團員繼續在中國太原進行「回到那一天」25周年巡演，第2場由光良擔任嘉賓，53歲的他拗不過所有粉絲許願，直接在台上撩衣展現精實腹肌，怪獸也在眾人力拱下小掀衣服，兩人輪番放送福利，全場嗨到不行。

光良跟五月天曾是同門，直到現在才有機會在演唱會透過音樂相聚，雙方合唱完「突然好想你」後，阿信看到光良凍齡模樣驚呼：「我們今時光機壞掉了，懷疑時光機被你偷走，如果說有變，就是光良身上多了很多肌肉。」光良不只身材有料，創作也很有料，阿信說之前看光良的演唱會，很多歌都是全場大合唱，尤其是「童話」一曲，接著彼此合唱，粉絲音量之大讓阿信作勢吃醋，喊話：「沒想到今天聽到最大的合唱聲是這首歌。」

此外，在太原當地和主辦單位協助下，千台無人機隨著五月天的歌曲變換出乾杯、復刻紅跑車、神的孩子都在跳5球以及五月天歷年來9場演唱會的黃色計程車、戰艦、步步大象等20個圖騰，還有4500發的璀璨奪目煙火綻放映照夜空，巴士、大飛球華麗環場環節近距離會歌迷，與全場歌迷度過最奇幻的五月天25周年的嘉年華。

五月天怪獸(前)小拉衣服放送福利。圖／相信音樂提供
五月天怪獸(前)小拉衣服放送福利。圖／相信音樂提供

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