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泫雅登大巨蛋「屁股蛋被看光」 驚爆龍俊亨愛相隨

記者李姿瑩／台北即時報導
泫雅放送性感屁股蛋。記者王聰賢／攝影
泫雅放送性感屁股蛋。記者王聰賢／攝影

「韓國小野馬」泫雅3日站上台北大巨蛋，為中信兄弟對上富邦悍將的賽事擔任壓軸表演嘉賓。她在卓文萱、方泂濱之後登場演出，熱力四射帶來5首代表歌曲，嗨翻全場3萬多名球迷。

如今泫雅已經答應現任男友龍俊亨的求婚，準備當10月新娘。她近期被發現舞蹈力度縮水，眼尖歌迷立刻懷疑她腹中有喜，雖然經紀公司否認，但晚間所有目光和鏡頭都集中在她的肚皮上，想要眼見為憑。

泫雅今以「Q&A」、「I' m Not Cool」獻給台灣球迷，做為第一位站上台北大巨蛋的韓星，泫雅拿出招牌歌曲「Red」、「Lip & Hip」、「Bubble Pop!」，把夏天的清涼性感放送到極致。歌迷直呼賺到，沒想到能在大巨蛋能看到韓流演唱會等級的表演。

而今天賽事是中信兄弟主場，表演歌手均換上中信兄弟球衣，泫雅選擇做自己，以黑色連身包住小蠻腰，相較於其他的舞者都穿著中空裝，泫雅的造型改以秀出美腿、屁股蛋轉移大家對她肚皮的注意力。

泫雅用中文問候：「大家好，我是泫雅。」開心直說真的好久沒有來，很想念大家。她對大巨蛋也相當驚豔，「能在這麼好的運動場上跟大家見面，我真的非常榮幸」。她準備了多句中文帶動氣氛，舞群中的男性舞者更直接上演撕衣秀，露出精壯肌肉全場放送。

值得一提的是，網路社群上有台灣粉絲在台北鬧區巧遇龍俊亨，吃驚他為愛飛來台灣，一路守護愛妻。因此泫雅演出全程也滿臉幸福，祝福球迷「到下次見面前都要幸福」。

除了泫雅之外，神曲「晚安大小姐」原唱成員TANAKA也以神秘嘉賓身分登場，他穿著招牌執事西裝，以招牌造型驚喜現身，他與李丹妃、邊荷律合作帶來「晚安大小姐」，帶著台灣球迷們一起熱唱洗腦歌詞「呀咧呀咧」。

泫雅今晚舞蹈動作到位。記者王聰賢／攝影
泫雅今晚舞蹈動作到位。記者王聰賢／攝影
泫雅把肚子包緊緊。記者王聰賢／攝影
泫雅把肚子包緊緊。記者王聰賢／攝影
泫雅今晚舞蹈動作到位。記者王聰賢／攝影
泫雅今晚舞蹈動作到位。記者王聰賢／攝影

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