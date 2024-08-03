何超儀老公「大動脈爆裂」瀕死 醫院竟診斷：吸毒過量

何超儀來台為新片「怨泊」宣傳，再提老公陳子聰日前病危的狀況。圖／852電影公司提供

港星何超儀為主演恐怖新片「怨泊」，昨日到台灣出席首映活動，與台灣影迷已有一段時日不見，她坦言都在照顧老公陳子聰，全因為先前大動脈爆裂，嚴重時一度可能命危，「我那時經常崩潰，但都不能讓老公看見，醫生甚至說他可能會死，我也不能讓他知道」。

何超儀說自己當時在南韓釜山參加活動，突然被公司告知老公病危，讓她嚇到趕緊坐飛機回澳洲 ，還提到被緊急送到加護病房時，因為當時澳洲加護病房的病患大多是吸毒過量，醫生竟以為陳子聰也是吸毒過量，「後來轉往香港 治療，幸好香港醫生很好，我那時每天都會做研究筆記，就是要讓他狀況好一些」，陪伴數個月之後，陳子聰的健康狀況終於才好轉。

這次來台宣傳共計待5天，何超儀也提到老公原本想來，「就是擔心沒有人可以照顧他，因為我還要忙首映，通告很多，不然他也想來跟我們的台灣友人一起聚餐」，並笑稱這次拍攝鬼片，沒想到正值鬼門開，「真的很剛好，我也沒想過這麼巧，但就是幫我們電影宣傳囉」，她這次也帶著公司剛簽下的加拿大 演員Iman來台，並一起出席記者會，「我有跟他說，現在是鬼月，晚上感覺到被拍肩膀，還聽到有聲音叫你，不要回頭，因為人的身上有三把火，一轉頭就被熄滅了」，Iman聽到該習俗時也直呼驚奇。