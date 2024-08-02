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珍妮佛、小班婚姻破裂 驚傳準備提交離婚文件

記者陳建嘉／即時報導
班艾佛列克(左)、珍妮佛洛佩茲已有數個月沒有合體出席活動。(路透資料照片)
班艾佛列克(左)、珍妮佛洛佩茲已有數個月沒有合體出席活動。(路透資料照片)

班艾佛列克珍妮佛洛佩茲結婚已有2年，近期卻一直傳出婚變，原本如膠似漆的2人，最近竟然沒有一起過結婚紀念日，更傳出珍妮佛於7月24日迎接55歲生日時，班艾佛列克也未到場，有報導指出他們挽救婚姻已經徹底失敗，離婚文件已經定稿，但還沒繳交，待確定日期後也會共同發出離婚聲明。

即便舊情復燃，不過小班似乎仍不適應珍妮佛一貫高調的作風，即便珍妮佛為了讓小班安心，甚至取消30多場「這就是我」巡迴演唱會，似乎也無法彌補。英媒「每日郵報」引述珍妮佛的友人發言，表示她已傷透了心，全因為小班在決心繳交離婚文件，導火線便是小班在她生日那天，竟然沒有出席她的生日宴會，還在那天豪擲2050萬美元，買下洛杉磯西區的豪宅，預備當作自己的「單身公寓」，讓珍妮佛已然心死。

不僅如此，他們賣掉位於比佛利山莊的豪宅之後，最後一次被媒體拍到合體現身，已是今年3月底，之後2人便展開分居生活，最近也開始協商離婚分產細節，消息人士更表示：「他們永遠不會放棄相愛，但是珍妮佛無法完全掌控小班，小班也無法改變珍妮佛，2人的婚姻充滿歧見。」班艾佛列克最近製作新片「鬧事之徒」找來好友麥特戴蒙、弟弟凱西艾佛列克主演，迄今也未現身宣傳，讓外界對他的感情動向感到好奇。

班艾佛列克(左)、珍妮佛洛佩茲頻傳婚變，更傳出即將遞出離婚合約書。(路透資料照片...
班艾佛列克(左)、珍妮佛洛佩茲頻傳婚變，更傳出即將遞出離婚合約書。(路透資料照片)

班艾佛列克 比佛利山 珍妮佛洛佩茲

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