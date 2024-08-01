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梁詠琪鼓勵女兒當「劍后」女兒卻想當「女飛魚」

娛樂新聞組／即時報導
梁詠琪（中）出席電影《逆轉上半場》開鏡禮。（取材自微博）
梁詠琪（中）出席電影《逆轉上半場》開鏡禮。（取材自微博）

香港「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運女子個人重劍摘金，「劍神」張家朗也在男子花劍個人金牌戰衛冕成功，港人掀起一片學習劍擊風潮，梁詠琪說最近和女兒看奧運，她希望讓女兒學劍擊，女兒卻說沒興趣，反而喜歡游泳。

香港文匯報報導，梁詠琪、凌文龍、陳湛文及梁雍婷等，日昨出席電影「逆轉上半場」開鏡禮，梁詠琪表示這是一部勵志電影，戲中講述她因破產而要找方法翻身，其間遇上一群小朋友，為他們組足球隊圓夢。對於大熱天時要在球場拍外景，梁詠琪稱小朋友都很辛苦，要提早接受足球訓練，她雖然不用下場踢球，但都要陪他們跑步，所以已預備了要體力運動。她又笑稱，電影與運動有關，好配合奧運熱潮，雖然電影拍完奧運已結束，但如能在世界盃期間上映也不錯。

被問到女兒是否喜歡運動？梁詠琪指會讓女兒嘗試不同運動，如壁球、網球、籃球等，但女兒鍾意跳舞和音樂。最近女兒都有看奧運，希望讓她感受運動比賽的熱血。香港選手張家朗稍早在劍擊項目奪金，她就跟女兒說她手長腳長可嘗試劍擊，不過女兒暫時沒興趣，反而喜歡游泳，最近的偶像是女子100米自由泳摘銅的「女飛魚」何詩蓓，還說半夜要起身看比賽，最後當然起不到身。

說到她這個暑假都要拍戲，豈不是陪不到女兒？梁詠琪表示女兒6月已開始放暑假，之前一家人已回西班牙探親，又為女兒報了興趣班，讓她可趁機「放電」及不用太悶。

巴黎奧運 香港 足球

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