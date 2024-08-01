被酸蹭巴奧 周雨彤拿選手痛苦當背景板、劉詩詩拿奧運當秀場

周雨彤（下圖）笑嘻嘻自拍（下圖），剛好拍到中國選手張博恆因為失誤沒拿到金牌而苦笑的瞬間（上圖），被網民罵到刪文。（取材自微博）

巴黎奧運 如火如荼進行中，不少大陸藝人出席觀賽，女星周雨彤到場觀看體操賽事，周雨彤剛好拍到中國選手張博恆因為失誤沒拿到金牌而苦笑的瞬間，事後在微博 發出笑嘻嘻自拍照，寫著「永遠為中國隊驕傲」，被網民罵到刪文。

周雨彤跟著旅遊真人秀綜藝「花兒與少年5」群星去看體操男子個人全能決賽，最後一項單槓難度很高，張博恒雖有小瑕疵但順利完成，他原以為可以拿下金牌，但裁判給分稍低，只拿下銀牌，張博恒看著記分板苦笑畫面被特寫，中國網友為他抱屈。

周雨彤拍下張博恆的心碎時刻，配上自拍發了微博，被罵一點兒共情能力都沒有，「沒有認真看比賽」、「拿運動員的痛苦當背景板」。隨著網上謾罵聲四起，周雨彤已刪除該條內容。

無獨有偶，劉詩詩 身為知名手表品牌大使，受邀到巴黎看奧運拍美照，近日「劉詩詩在奧運會期間上了太多熱搜」被網友質疑，也遭酸「蹭」奧運，「奧運她啥項目啊」。