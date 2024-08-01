被酸蹭巴奧 周雨彤拿選手痛苦當背景板、劉詩詩拿奧運當秀場
巴黎奧運如火如荼進行中，不少大陸藝人出席觀賽，女星周雨彤到場觀看體操賽事，周雨彤剛好拍到中國選手張博恆因為失誤沒拿到金牌而苦笑的瞬間，事後在微博發出笑嘻嘻自拍照，寫著「永遠為中國隊驕傲」，被網民罵到刪文。
周雨彤跟著旅遊真人秀綜藝「花兒與少年5」群星去看體操男子個人全能決賽，最後一項單槓難度很高，張博恒雖有小瑕疵但順利完成，他原以為可以拿下金牌，但裁判給分稍低，只拿下銀牌，張博恒看著記分板苦笑畫面被特寫，中國網友為他抱屈。
周雨彤拍下張博恆的心碎時刻，配上自拍發了微博，被罵一點兒共情能力都沒有，「沒有認真看比賽」、「拿運動員的痛苦當背景板」。隨著網上謾罵聲四起，周雨彤已刪除該條內容。
無獨有偶，劉詩詩身為知名手表品牌大使，受邀到巴黎看奧運拍美照，近日「劉詩詩在奧運會期間上了太多熱搜」被網友質疑，也遭酸「蹭」奧運，「奧運她啥項目啊」。
有網友說，劉詩詩這次奧運行翻車的原因不只是曬過頭，還拿賈玲、花少團狀態做比較：「她還和觀眾席觀賽狀態格格不入，根本沒有看比賽的鬆弛感，身子也更直了更端了，返的圖擺拍味太濃了，真當成巴黎時裝周秀場了。 」
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