等了9年…經歷被迫道歉、資源不均紛擾 子瑜終於solo

子瑜是TWICE中第3位solo成員。圖／摘自YouTube

TWICE台灣成員周子瑜一直被粉絲認為資源最少，而1日晚間經紀公司JYP無預警釋出子瑜solo(個人活動)的預告影片，讓大批粉絲超級激動，等了9年，子瑜經歷被迫道歉、資源不平均的紛擾，如今終於有了屬於自己的專屬舞台和作品，成為TWICE第3位solo的成員。

子瑜曾在2019年美國電影網站「TC Candler」票選「全球百大最美臉孔」拿下冠軍，有世界第一美的頭銜，她的歌唱和舞蹈實力也有目共睹，不過在TWICE 9人之中，子瑜完全沒有個人活動，其他成員多少有代言、個人作品，去年子瑜更沒有任何雜誌拍攝工作，粉絲認為公司長期忽視子瑜，一度出動卡車停在JYP大樓前抗議，為子瑜討公道。

2016年她在節目中因手持中華民國 國旗，被黃安舉報為台獨，她錄製道歉影片引發網友熱議。不過子瑜性格低調不愛爭，在團內也是話最少的，就連日前隊長志效模仿她當年道歉影片，她也冷處理，讓粉絲相當心疼。