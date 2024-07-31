李現古裝不亮眼？ 二搭楊紫劇照曝光 網擔心帥不過「這位男二」

粉絲憂李現淪為鑲邊男主角。(取材自微博)

大陸人氣男星李現這兩年以「去有風的地方」、「春色寄情人」大火，近日，他和楊紫二搭的新劇「國色芳華」傳出殺青，兩人在劇中的造型也紛紛曝光。有網友看了照片後，直指李現的古裝扮相不如時裝，甚至擔心他帥不過男二魏哲鳴，淪為鑲邊男主角。

李現、楊紫於2019年合作電視劇「親愛的，熱愛的」，收穫一票好評，時隔5年，兩人二搭演出以唐朝為背景的「國色芳華」，對於兩人的再次合作，不少CP粉相當開心，但也有李現粉絲認為，「國色芳華」為大女主劇，男主角只是陪襯，喊話李現應該有更好的選擇。

除此之外，有網友發現，在「國色芳華」殺青特輯中，李現的鏡頭似乎比魏哲鳴飾演的男二要少，還有人說，從劇照來看，李現的古裝扮相比濃眉大眼的魏哲鳴略遜一籌，擔心他的鋒芒會被男二壓過。

據悉，李現在2019年曾演過古裝劇「劍王朝」，卻因呆萌齊劉海造型被網友吐槽，還有人說「他好像不適合古裝」。反倒是魏哲鳴曾在楊冪 主演的「狐妖小紅娘月紅篇」演出男二，帥氣程度絲毫不輸男主角龔俊。