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「星女郎」張雨綺有新歡？ 神秘男被指是小12歲籃球員

娛樂新聞組／即時報導
張雨綺緋聞男友是CBA球員劉子琪，今年才25歲。(取材自微博)
張雨綺緋聞男友是CBA球員劉子琪，今年才25歲。(取材自微博)

37歲大陸女星張雨綺是知名「星女郎」，情史豐富的她，曾與汪小菲有過一段情，後來歷經兩段婚姻，如今獨自養育一對6歲龍鳳胎。近日，有八卦媒體拍到張雨綺與一名年輕男子帶兒女外出吃飯，「一家四口」互動自然，網友紛紛猜測，張雨綺是否又有了新戀情。

從八卦媒體拍到的視頻可見，張雨綺和該神秘男子帶著龍鳳胎兒女吃飯，兩人各自牽著一個孩子，看起來有「一家四口」的溫馨感，等車期間男子還站在石墩上做出金雞獨立，逗得張雨綺十分開心，隨後四人一起回家。第二天，該男子還單獨接送張雨綺兒子去學曲棍球，看起來關係十分親近。

隨後，該男子被扒出是CBA球員劉子琪，今年才25歲，小了張雨綺足足12歲。據悉，劉子琪出身自上海男籃青年隊，現效力於南京同曦男籃。

據悉，張雨綺是圈內有名的「敢愛敢恨」，情史精采的她，曾與汪小菲相戀過一年多，之後，她嫁給導演王全安，卻沒想到王全安嫖娼被抓，兩人離婚。隔年，他又嫁給金融男袁巴元，兩人生下一對龍鳳胎，不過經歷一連串事件後，還是走上離婚之路。

被網友視為「戀愛腦」的張雨綺，離婚後男友不斷，卻沒有要結婚的意思。她曾直言若是談姐弟戀，自己不會以「姐姐」的角色去要求男友。如今再傳出戀上小鮮肉，不少網友紛紛獻上祝福，但也有人酸她果然是「內娛蕭亞軒」。

張雨綺情史豐富，近日又爆出新戀情。(取材自微博)
張雨綺情史豐富，近日又爆出新戀情。(取材自微博)

汪小菲

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