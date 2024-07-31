方文琳鬆口認「想當王傑女兒後母」：退出演藝圈都沒關係

「玉女 掌門人」方文琳過去與裘海正、伊能靜以「飛鷹三姝」一起出道，不過在她人氣爆紅時承認與王傑交往，讓她的玉女形象整個破滅。近日她上節目談起這段戀情，坦承：「真心想當王傑女兒的後母，退出（演藝圈）都沒關係。」

方文琳近日上PODCAST《百靈果News》還原當時情況，解釋當時並非是自己出來提這件事，而是有記者問到戀情她才大方承認，沒想到負面消息接踵而來，工作機會也少了許多，「因為談戀愛這個事情，事業從高真的明顯地掉了，那時候王先生有個大概5、6歲的女兒，我真心地就想當一個後母，跟他在一起我退出（演藝圈）都沒關係，我在幕後停了滿長一段時間，因為（唱片）銷售已經不好了嘛，我就乾脆躲起來。」主持人Ken好奇問她：「沒有結婚是因為王傑還想拚事業？」她則回答說：「對，沒錯。」

方文琳當年是歌壇最紅的玉女，首張唱片得到金嗓獎第1名，別人的歌迷氣到打來唱片公司來罵她「買票」，方文琳在《百靈果News》透露公司員工也不多，就老闆、財務、宣傳幾個，劉文正 電話接到怕，還跟方文琳說：「可不可以拜託妳的粉絲不要再投票 。」

事業如日中天之際，方文琳因承認跟王傑交往，玉女形象整個破滅；如今回想起這段往事，她認為相當對不起恩師劉文正，「我傷透了他的心，但其實他也沒禁止我們談戀愛，當時裘海正就已經跟她現在老公在戀愛了。」