我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／以色列幹掉2哈瑪斯領導、川普苦思對付賀錦麗

王楚欽球拍被踩男單出局 日名將:像重煮拉麵湯底

方文琳鬆口認「想當王傑女兒後母」：退出演藝圈都沒關係

聯合新聞網╱即時報導

玉女掌門人」方文琳過去與裘海正、伊能靜以「飛鷹三姝」一起出道，不過在她人氣爆紅時承認與王傑交往，讓她的玉女形象整個破滅。近日她上節目談起這段戀情，坦承：「真心想當王傑女兒的後母，退出（演藝圈）都沒關係。」

方文琳近日上PODCAST《百靈果News》還原當時情況，解釋當時並非是自己出來提這件事，而是有記者問到戀情她才大方承認，沒想到負面消息接踵而來，工作機會也少了許多，「因為談戀愛這個事情，事業從高真的明顯地掉了，那時候王先生有個大概5、6歲的女兒，我真心地就想當一個後母，跟他在一起我退出（演藝圈）都沒關係，我在幕後停了滿長一段時間，因為（唱片）銷售已經不好了嘛，我就乾脆躲起來。」主持人Ken好奇問她：「沒有結婚是因為王傑還想拚事業？」她則回答說：「對，沒錯。」

方文琳當年是歌壇最紅的玉女，首張唱片得到金嗓獎第1名，別人的歌迷氣到打來唱片公司來罵她「買票」，方文琳在《百靈果News》透露公司員工也不多，就老闆、財務、宣傳幾個，劉文正電話接到怕，還跟方文琳說：「可不可以拜託妳的粉絲不要再投票。」

事業如日中天之際，方文琳因承認跟王傑交往，玉女形象整個破滅；如今回想起這段往事，她認為相當對不起恩師劉文正，「我傷透了他的心，但其實他也沒禁止我們談戀愛，當時裘海正就已經跟她現在老公在戀愛了。」

玉女 劉文正 投票

上一則

胡瓜搭計程車赴外景 竟撿到一大疊鈔票

延伸閱讀

舒淇深夜露臉了 「一臉黑」嚇壞網友

舒淇深夜露臉了 「一臉黑」嚇壞網友
48歲舒淇深夜突曬黑色面膜敷臉照 網友嚇到

48歲舒淇深夜突曬黑色面膜敷臉照 網友嚇到
徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖
徐乃麟赴法院提告 自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

徐乃麟赴法院提告 自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

熱門新聞

艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

2024-07-28 07:00
吳謹言私服穿搭品味，令粉絲也困惑。圖／摘自微博

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

2024-07-27 12:19
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

2024-07-25 08:00
許凱在「你比星光美麗」中，再度飾演霸總。(取材自微博)

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

2024-07-25 07:00
季芹、王仁甫一家人感情非常好，小孩子從小在沒有壓力的環境長大。圖／季芹提供

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

2024-07-24 15:14
劉昊然的演出獲得影帝周潤發的稱讚。(取材自微博)

周潤發看「解密」感動到哭 激讚「90後」的他演技太棒…

2024-07-28 08:00

超人氣

更多 >
使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高

使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」
霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像

霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像
巴奧／香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟 還有3個原因

巴奧／香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟 還有3個原因
才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧

才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧