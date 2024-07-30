「死侍與金鋼狼」大賣 導演想拍「脫稿玩家」

「死侍與金鋼狼」導演尚恩李維開心到想比愛心示愛萊恩雷諾斯、休傑克曼。圖／漫威影業提供

尚恩李維帶來執導新片「死侍與金鋼狼」，並與多年老友萊恩雷諾斯、休傑克曼再度合作，日前在首爾接受本報專訪，尚恩曾與萊恩合作「脫稿玩家」，並與休傑克曼合作「鋼鐵擂台」，被問到評價、票房皆佳的2片是否有意拍續集，他語出驚人表示「不如也一起合體拍攝吧，讓拳擊機器人進入電玩世界」。

尚恩提到這2部電影的迴響都很好，「多年以來，一直有人跟我說對這2部電影的喜愛」，而他也一直覺得「脫稿玩家」的虛擬遊戲世界、「鋼鐵擂台」的拳擊機器人設定都很迷人，也許可以像「死侍與金鋼狼」那樣合體拍攝，「我想要立刻著手這個計畫，希望未來有機會達成」。

這次拍攝「死侍與金鋼狼」，尚恩提到他與萊恩雷諾斯、休傑克曼早就是多年老友，合作起來非常愉快，「萊恩總是充滿許多鬼點子，他會丟出許多即興表演，讓我們其他兩人思考怎麼完成」。

他並說，休傑克曼是片場的暖男，一直盡全力達到他們的需求，「休傑克曼了解這個金鋼狼與過去的都不一樣，變得更幽默、搞笑，所以表演方式也完全不一樣」，唯一繼承過往的是「金鋼狼」猶如野獸一般的特技動作戲，「休傑克曼已經很熟練了，打起來非常兇狠，但實際上沒有人受傷」。

尚恩更開心表示，除了較高難度的特技戲之外，2大男主角幾乎沒有事先排練，「他們的交情已經快20年了，光是站在一起鬥嘴就趣味極了，完全不用培養化學效應」，講到開心處，更直接比起愛心，向2位老友示愛。