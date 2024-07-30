「死侍與金鋼狼」大賣 導演想拍「脫稿玩家」
尚恩李維帶來執導新片「死侍與金鋼狼」，並與多年老友萊恩雷諾斯、休傑克曼再度合作，日前在首爾接受本報專訪，尚恩曾與萊恩合作「脫稿玩家」，並與休傑克曼合作「鋼鐵擂台」，被問到評價、票房皆佳的2片是否有意拍續集，他語出驚人表示「不如也一起合體拍攝吧，讓拳擊機器人進入電玩世界」。
尚恩提到這2部電影的迴響都很好，「多年以來，一直有人跟我說對這2部電影的喜愛」，而他也一直覺得「脫稿玩家」的虛擬遊戲世界、「鋼鐵擂台」的拳擊機器人設定都很迷人，也許可以像「死侍與金鋼狼」那樣合體拍攝，「我想要立刻著手這個計畫，希望未來有機會達成」。
這次拍攝「死侍與金鋼狼」，尚恩提到他與萊恩雷諾斯、休傑克曼早就是多年老友，合作起來非常愉快，「萊恩總是充滿許多鬼點子，他會丟出許多即興表演，讓我們其他兩人思考怎麼完成」。
他並說，休傑克曼是片場的暖男，一直盡全力達到他們的需求，「休傑克曼了解這個金鋼狼與過去的都不一樣，變得更幽默、搞笑，所以表演方式也完全不一樣」，唯一繼承過往的是「金鋼狼」猶如野獸一般的特技動作戲，「休傑克曼已經很熟練了，打起來非常兇狠，但實際上沒有人受傷」。
尚恩更開心表示，除了較高難度的特技戲之外，2大男主角幾乎沒有事先排練，「他們的交情已經快20年了，光是站在一起鬥嘴就趣味極了，完全不用培養化學效應」，講到開心處，更直接比起愛心，向2位老友示愛。
得知台灣粉絲一向喜歡死侍、金鋼狼，也開心2大英雄終於合作，尚恩非常希望台灣粉絲可以享受這部電影，「雖然有動作打鬥、幽默對白，但這還是一部關於友誼的溫暖電影，我相信台灣影迷會感受到我們的誠意」。「死侍與金鋼狼」自上映以來，全球首周票房便高達4.44億美金，全台首周票房衝上1億218萬，是今年開票成績最高。
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