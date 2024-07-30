小勞勃道尼重返漫威合約超狂 傳「片酬高達8000萬」

小勞勃道尼重返漫威，不當「鋼鐵人」改當反派「末日博士」。圖／摘自IG

小勞勃道尼是漫威 救世主，自從「鋼鐵人」開啟漫威電影盛世之後，日前宣布再度回歸漫威演出全新階段的大反派「末日博士」，並在「復仇者聯盟 5」、「復仇者聯盟6」登場，近期媒體報導指出，漫威至少砸了8000萬美金，並答應眾多附加條件，才終於請回小勞勃道尼。

合約內容還包括私人飛機、專屬的保全陣容以及一整個休息車營地，但據傳小勞勃道尼更表示「實際上還有更多」。

羅素兄弟當年執導「復仇者聯盟3：無限之戰」、「復仇者聯盟4：終局之戰」橫掃全球，羅素兄弟同時也要求他們的電影公司AGBO擔任最新2集「復仇者聯盟」合作製片人，這也是漫威影業首例。

小勞勃道尼也持續穩坐漫威影業最高片酬明星，他先前包括主演、客串就獲得了近6億美金的片酬，而他這次會答應回歸，也是要求由羅素兄弟回歸執導，報導更指出「他們是他唯一會合作的人」。

報導並指出漫威電影近幾年出現顯而易見的困境，去年推出「蟻人3」、「驚奇隊長2」都創下系列票房新低，再加上原本設定的大魔王「征服者康」也在演員強納森梅傑斯深陷家暴 、性騷案件後決定開除，並將反派換成另一位經典反派「末日博士」，漫威影業執行長更主動出奇招，表明該角要由小勞勃道尼演出才會獲得注目。