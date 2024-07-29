我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

雙面人生？民運人士王書君被控外國代理人 在紐約開審

看巴奧乒乓球比賽稱「毫無懸念」… 40歲大陸男星被罵「給選手壓力」

娛樂新聞組／即時報導
蘇醒發文「來看幾場毫無懸念的比賽」，被網友罵翻。(取材自微博)
蘇醒發文「來看幾場毫無懸念的比賽」，被網友罵翻。(取材自微博)

參加選秀綜藝「快樂男聲」出道的40歲大陸歌手蘇醒，近日帶著父母到巴黎遊玩，順便看了幾場奧運比賽。但他分享去看乒乓球比賽，並搭配文案「來看幾場毫無懸念的比賽」，卻遭到網友抨擊，引起軒然大波，他為此火速刪文，並拍片道歉。

有不少網友認為，「來看幾場毫無懸念的比賽」是在給選手壓力、不尊重他們的努力，觸犯了「半路開香檳」的大忌，要他「管好自己的嘴」。還有人說，蘇醒一向愛蹭熱度，活該被罵。

對此，蘇醒先是將之前的「毫無懸念的比賽」，改成了「來看比賽」，並在私人小號中解釋，「來看一場我相信中國隊的實力，所以覺得取勝毫無懸念，但知道運動員們為此付出了很多血汗，也會有壓力，且賽前不能毒奶，同時要尊重對手的比賽。」

但輿論並未停止，關於蘇醒的發言爭議愈演愈烈，於是他將之前發的動態刪除，並拍影片公開致歉，強調他沒有忽視運動員們的汗水，也沒有不尊重對手，意識到用詞不當深感抱歉，明白了不能半場開香檳，以後盡量不在體育項目上發言，給球迷們添堵，他非常抱歉。

據悉，蘇醒不是第一次惹議了，他曾隨意點評女生的身體部位，把沒禮貌當真性情，此外，他也曾因為砸電視機登上熱搜，形象受挫。

奧運

上一則

鄧紫棋開演唱會「被蟲爬上身」 嚇到尖叫…網笑：蟲子也愛聽歌

延伸閱讀

陸船翻覆謎團未解 ...兩岸各自表述 金門共識恐是表面和解

陸船翻覆謎團未解 ...兩岸各自表述 金門共識恐是表面和解
巴奧／中國男團體操「輸給日本」蘇煒德2度掉槓：對不起隊友

巴奧／中國男團體操「輸給日本」蘇煒德2度掉槓：對不起隊友
巴奧／中國女排首勝 打破近4屆奧運「逢美必輸」魔咒

巴奧／中國女排首勝 打破近4屆奧運「逢美必輸」魔咒
巴奧／南韓衛冕射箭男團金牌 中國隊無緣獎牌

巴奧／南韓衛冕射箭男團金牌 中國隊無緣獎牌

熱門新聞

艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

2024-07-28 07:00
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

2024-07-25 08:00
趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

2024-07-21 22:38
吳謹言私服穿搭品味，令粉絲也困惑。圖／摘自微博

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

2024-07-27 12:19
許凱在「你比星光美麗」中，再度飾演霸總。(取材自微博)

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

2024-07-25 07:00
季芹、王仁甫一家人感情非常好，小孩子從小在沒有壓力的環境長大。圖／季芹提供

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

2024-07-24 15:14

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高

巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
巴奧／工作人員突穿越場地「嚇到馬兒」中國選手名次暴跌

巴奧／工作人員突穿越場地「嚇到馬兒」中國選手名次暴跌